快訊

帝國之終：《末代皇帝》裡溥儀與紫禁城的「家國意象」

新內閣／陳時中留任衛福部長繼續抗疫 許銘春、陳吉仲續任

離島品酒之旅 入住「馬祖地中海」及軍事碉堡

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導

新冠肺炎疫情重擊全球旅遊業，在台灣疫情逐漸趨緩之際，為舒緩國人近幾個月來對於旅遊的期待，長榮航空直營旅行社長汎假期與米飯旅行社創辦人暨知名旅遊達人工頭堅聯手，規劃以馬祖老酒為主題，打造頂級的馬祖經典酒款離島特色行程，首發團將於5月28日出發。

長汎假期表示，酒鬼特別版藍眼淚季節探索馬祖經典酒款行程，將可以欣賞到馬祖著名的藍眼淚自然景觀，以及造訪保存良好的歷史遺跡。旅遊達人工頭堅以深度主題旅遊企劃見長，近期更致力於發掘各地飲酒文化，這趟旅程將由工頭堅親自領隊，搭配當地優質導遊，以深入淺出的方式認識馬祖老酒文化，以及品嘗各式當地好酒及美食，是喜愛品酩民眾不容錯過的特色行程。名額只限20位，首發團特別優惠三天兩夜每人1萬4999起。

長汎假期將安排進入八八坑道，了解當地如何以窖藏古法蒸釀出別具特色的老酒及高粱，也網羅多戶的私釀美酒，安排旅客探尋馬祖特有的家釀文化等，也會讓旅客進入釀酒工作坊，親自體驗釀一壺自己專屬的醇美老酒。

三天兩夜的行程當中，在南竿入住以軍事碉堡改建而成的民宿－55據點，在北竿則入住世界上保存最為完整的閩東石屋聚落，素有馬祖地中海的北竿芹壁。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬祖 疫情 藍眼淚

延伸閱讀

518國際博物館日 馬祖推實境解謎走訪島嶼

吹皺東地中海一池春水後 土耳其將在黑海鑽探石油

北方鋒面系統強對流發展 鄭明典：強降雨的季節開始了

防疫就醫不間斷 馬祖打造APP提供醫療服務

相關新聞

鬆綁雙鐵強制戴口罩、飲食 林佳龍：可能提早端午節前

交通部長林佳龍今天表示，如果國內疫情持續控制良好，考慮提前在端午節連假之前，解除搭長途台鐵、高鐵強制戴口罩及不准飲食的規...

想不開比率增 專家：5月後不景氣威脅比疫情恐怖

國內新冠肺炎疫情趨緩，疫情對全民心理健康造成衝擊，新冠肺炎自去年12月31日爆發，據自殺防治中心統計，四千多名民眾在「心...

台電6月底推新款APP 可監看用電、開門、開冷氣

居家防疫，宅在家上網追劇也怕電費飆高，過去得拿到帳單才知用多少電，現在手機就可隨時看。台電6月底將推出新版「台電e櫃檯」...

屏東38.7度！各地炎熱 氣象局發布7縣市高溫資訊

天氣晴朗炎熱，根據氣象局官網監測資訊顯示，屏東縣今天下午12時10分出現38.7度高溫，高雄下午12時50分也有37.7...

影／Z字型行人穿越道讓行人過馬路更安全 擬全省推廣

交通部長林佳龍今天到員林市訪視台一線的「Z字型行人二段式穿越道」，林佳龍說，交通部推動人本交通Z字型行人穿越道，希望讓行...

提防局部大雨 氣象局對6縣市發特報

中央氣象局下午4時45分發布大雨特報，指出對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天高屏山區、台東山區、新北山區及宜花地區有...

日韓參展難 鐵路便當節今年將改推新的本土特色便當

全球新冠肺炎影響，日、韓、歐洲等業者出國參展暫緩，延後至今年11月舉辦的台鐵「鐵路便當節」將開發車站據點周邊的特色鐵路便...

黃蜂減弱為輕颱可能再減弱為熱低 最快明早發海警

中央氣象局表示，今年第一個颱風黃蜂於下午2時已經減弱為輕度颱風，預估到台灣東部海面會再減弱為熱帶性低氣壓，不過在此之前，...

網購不寫明價格都寫「甜甜價」 網友怨：私訊問不買還會被罵

網路購物因為看不到實體商品，許多消費者會多方了解謹慎選購，以免成為冤大頭。而有網友近日在「爆怨公社」發文，稱有些網路賣家總是在文中寫上「甜甜價」而不是實際金額，想知道價錢還要私訊賣家，讓他抱怨：「為什麼不直白講價格出來啦」，引發熱議。

環境即時通App升級 增臭氧超標預警、公廁查詢

環保署今推出「環境即時通App」4.0，新增臭氧超標預警通知、機車定檢通知、機車定檢站查詢及公廁查詢等服務，其中，臭氧超標預警通知可提前三四小時預警，作為民眾活動的健康參考；另外，公廁查詢，可提供最近的公廁資訊，方便民眾解決內急問題。

鮪魚搶「鮮」上市 漁業署補貼漁價和獎勵外銷

新冠肺炎疫情下，餐飲業大受影響，各類鮮魚銷售受阻。農委會為獎勵冰鮮鮪類進入魚巿場交易，即日起到7月31日，黃鰭鮪、黑鮪、大目鮪、長鰭鮪均可申請魚價補貼，每公斤30元，維持魚價穩定。

買ABS、CBS新機車 持續補助到年底

公路總局給予新購配備ABS或CBS煞車系統機車的補助，4月傳出經費不足要提前喊停，民眾、車行反彈，質疑紓困補助排擠一般補助經費。公路總局今天表示，正爭取追加5、6億元，到年底前不致斷炊。

熱門新聞

下周二起梅雨季最強鋒面到 吳德榮：大量降水劇烈天氣

東區租金狂降也扛不住！他曝藍心湄KiKi餐廳暫停營業關鍵

台大施景中分享陳建仁暖心舉動 笑容滿面幫按電梯

限時44天！韓國八色烤肉「599元吃到飽」

黃蜂減弱為輕颱可能再減弱為熱低 最快明早發海警

後疫情時代搶鐵飯碗 國營事業招考起薪36K~39K

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。