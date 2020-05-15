離島品酒之旅 入住「馬祖地中海」及軍事碉堡

新冠肺炎疫情重擊全球旅遊業，在台灣疫情逐漸趨緩之際，為舒緩國人近幾個月來對於旅遊的期待，長榮航空直營旅行社長汎假期與米飯旅行社創辦人暨知名旅遊達人工頭堅聯手，規劃以馬祖老酒為主題，打造頂級的馬祖經典酒款離島特色行程，首發團將於5月28日出發。

長汎假期表示，酒鬼特別版藍眼淚季節探索馬祖經典酒款行程，將可以欣賞到馬祖著名的藍眼淚自然景觀，以及造訪保存良好的歷史遺跡。旅遊達人工頭堅以深度主題旅遊企劃見長，近期更致力於發掘各地飲酒文化，這趟旅程將由工頭堅親自領隊，搭配當地優質導遊，以深入淺出的方式認識馬祖老酒文化，以及品嘗各式當地好酒及美食，是喜愛品酩民眾不容錯過的特色行程。名額只限20位，首發團特別優惠三天兩夜每人1萬4999起。

長汎假期將安排進入八八坑道，了解當地如何以窖藏古法蒸釀出別具特色的老酒及高粱，也網羅多戶的私釀美酒，安排旅客探尋馬祖特有的家釀文化等，也會讓旅客進入釀酒工作坊，親自體驗釀一壺自己專屬的醇美老酒。

三天兩夜的行程當中，在南竿入住以軍事碉堡改建而成的民宿－55據點，在北竿則入住世界上保存最為完整的閩東石屋聚落，素有馬祖地中海的北竿芹壁。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康