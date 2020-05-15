疫情重創1400兒少受教權 陪台灣50年企業伸援手

。新冠肺炎疫情衝擊兒少受教權，家扶基金會調查，全台因此陷入急難困境的兒童少年人數約1400多人，金百利克拉克率先捐助115萬予家扶基金會，攜手推動「弱勢兒少安學計畫」，協助弱勢兒童及青少年獲得教育輔助資源，讓學習不因疫情而中斷！

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳表示，家扶協助的弱勢家庭，主要生計維持者有26%為臨時工、22.3%為服務業，受到疫情影響，這些弱勢家庭主要生計者瞬間面臨失業或無薪假衝擊，讓原本就拮据的家庭經濟更是風雨飄搖，在家庭收入頓減之下，最先受到衝擊的就是兒少教育輔助資源。

此外，因防疫衍生的數位學習需求，對這群弱勢家庭來說更是沉重負荷。家扶基金會緊急推出「因應新冠肺炎弱勢兒少安學計畫」，結合愛心企業資源保障弱勢兒少受教權，補強疫情下的數位學習資源缺口。

金百利克拉克長期深耕台灣，旗下有舒潔、靠得住Kotex、好奇Huggies等家喻戶曉品牌。金百利克拉克台灣分公司總裁閔慧琳表示，「舒潔品牌今年恰好邁入50周年，陪伴台灣家庭已長達半世紀之久，在堅持提供消費者高品質日常生活用品的同時，我們也希望能回饋所處的社區。」

閔慧琳強調，透過參與「弱勢兒少安學計畫」，提供安心助學金與弱勢數位學習補強方案等做法，金百利克拉克在關鍵應急時刻，一齊拉弱勢兒少一把，讓孩子們的培力學習不因疫情而中斷。