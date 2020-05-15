為什麼我們老是看錯人？誤判他人導致衝突悲劇

社會悲劇事件頻傳、衝突無所不在的時代，我們該如何理解陌生人的意圖？

「21世紀的彼得．杜拉克」暢銷作家麥爾坎．葛拉威爾（Malcolm Gladwell）最新作品《解密陌生人：顛覆識人慣性，看穿表相下的真實人性》（Talking to Strangers：What We Should Know about the People We Don't Know）融合跨領域知識，重新解析「為什麼我們老是誤判人心？」，並從震撼教育般的真實故事中，學習與他人共處的訣竅。《解密陌生人》由時報出版取得版權，將於今年6月下旬發行繁體中文版。

為何要解密陌生人？因為頃刻的誤判可能釀成一生的傷害

葛拉威爾曾入選《時代》雜誌百大影響力人物、被譽為「說故事的天才」，他擅長用獨到見解揭發社會運作的「潛規則」。暢銷作品《引爆趨勢》、《異數》、《以小勝大》一上市皆空降書籍暢銷榜，並屢屢創造社會話題，「引爆點」、「一萬個小時定律」等更成為深入人心的經典論述。

新作《解密陌生人》再創佳績與討論熱潮，葛拉威爾融合法律案件、心理學、社會學與歷史故事，顛覆我們習以為常的識人慣性，並學習如何更精準地解讀人心。葛拉威爾認為，頃刻的誤判，可能釀成一生的傷害，書中舉出許多真實事件，例如美國白人警察路邊臨檢黑人女性，為何擦槍走火演變成獄中自殺案件？深具悔意的罪犯，保釋後卻再度行凶殺人？中情局最優秀的古巴幹員竟然是雙面間諜？種種「看錯人」的代價，小至損失錢財，大則丟了性命、危及國安。

我們自認不容易受騙，但人類預設的「識人機制」其實存在許多缺陷，例如「默認為真」原則──我們會傾向相信陌生人，認為對方沒有欺騙自己的理由，但真是如此嗎？葛拉威爾在書中深刻剖析這些人與人之間的衝突，並分享與陌生人相處的關鍵訣竅。

知名脫口秀主持人歐普拉曾多次專訪葛拉威爾，她讚譽本書不只改變我們對陌生人的看法，也將改變我們看待周遭世界、自身的方式。理財作家艾爾文年初在YouTube影片中，將本書選為2020年「最期待有中文版的書」之一，他在影片中稱讚葛拉威爾：「總是用獨特的觀點結合真實故事來源，從很多調查事件中挖掘蛛絲馬跡，點出新穎的道理，看得真的很過癮！」

時報出版董事長趙政岷受訪時表示：「葛拉威爾多年來擅長於從大環境看社會現象與商業趨勢，近年來科技與人心的變化快速，而所有社會都是由人組成的，《解密陌生人》這本新書回到人本身，來洞察人性與識人，是經典而務實的創作。」