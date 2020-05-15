鬆綁雙鐵強制戴口罩、飲食 林佳龍：可能提早端午節前

交通部長林佳龍今天表示，如果國內疫情持續控制良好，考慮提前在端午節連假之前，解除搭長途台鐵、高鐵強制戴口罩及不准飲食的規定，捷運內人與人的距離近、搭乘時間較短，應會暫時維持戴口罩。至於雙鐵飲食，林佳龍說，適當的飲食如喝水、吃藥會盡快開放。

林佳龍下午參加電視劇「路~台灣Express~」首映活動，接受媒體聯訪時表示，是以指揮中心所提的防疫新生活落實在搭乘大眾運輸，大家維持盡可能的社交距離，在此情況下會解除戴口罩，時間點會再請示指揮中心。

不過林佳龍說，由於雙鐵往往要坐數個小時，全程戴口罩、禁止飲食比較辛苦，如果座位附近比較寬，就考慮不強制戴口罩。他說，最重要的是，防疫新生活運動要內化，因為每個人最了解自己該戴不該載口罩，有社交距離就可把口罩拿下來。至於短程的捷運，人的距離近，戴半個小時口罩防疫還可以。

他說，先前是以端午節為時間點，也許國內疫情控制很好，考慮提早解除對長途雙鐵戴口罩的要求。至於類梅花座，林佳龍指出，因防疫而實施的類梅花座獲得好評，他希望未來維持這樣配位，搭乘的人空間寬敞較舒服。

林佳龍表示，交通部配合防疫新生活的觀光規畫草案分三階段，第一階段防疫旅遊是5月27日至7月底，安心旅遊大概是8、9月，若全球疫情控制，國內適當開放國門，第三階段推動國際旅遊。但所有時間點，還是要配合指揮中心的判斷。他指出，由觀光業者踩線的防疫旅遊將於5月27日大會師，首發團規畫是台61線西濱快速的幸福公路旅遊、觀光大道、生態、海灣旅遊。

防疫旅遊的標準包括遊覽車不用坐到40人，只坐20人，而非假日空房多，對旅宿業有促銷的效果，但不一定是一人一室。幫助觀光各行各業確立防疫標準。