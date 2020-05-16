亞洲教育平台 串連全台二十個補教體系 線上共享資源

文 / 盧諭緯 (轉載自親子天下雜誌112期)

亞洲教育平台積極資源整合，強強聯手，讓教育服務產業更有前景。（左起亞洲教育平台營運長朱振鰲、三貝德集團總裁史勇信、亞洲教育平台董事長吳明錦、亞洲教育平台財務長徐珷宗）。 圖／亞洲教育平台 提供
亞洲教育平台積極資源整合，強強聯手，讓教育服務產業更有前景。（左起亞洲教育平台營運長朱振鰲、三貝德集團總裁史勇信、亞洲教育平台董事長吳明錦、亞洲教育平台財務長徐珷宗）。 圖／亞洲教育平台 提供

補習班是台灣另一個重要教學現場，亞洲教育平台透過企業化的經營模式，串連全台地區補習班，透過科技的導入，達到精準教學的目的，同時也讓產業升級。

去年愚人節，知識型網紅阿滴拍了一部影片，對外宣稱要開補習班授課，瞬間引起廣大迴響，原來只是個好玩的企劃，但這件事真的發生了！阿滴將與亞洲教育平台公司合作，設立英語實體補習班，推動進行客群轉化及相互導流的策略目標。

「我們用科技驅動教育的改變，但科技不只是線上課程，而是強化營運能力，避免重複工作，才能達到精準教學的目的，同時也讓產業升級，」亞洲教育平台董事長吳明錦指出。

競爭轉為合作，讓產業升級
曾是補教界社會科名師、也開設補習班的吳明錦，經歷過忙於全台奔波授課，還得兼顧日常繁瑣班務營運的土法煉鋼式高壓生活。他也觀察到，只要考試仍是升學的主要途徑，有需求，補習班就不會消失。但少子化的現象，會讓家長更在意教學服務的品質，補習班之間競爭會更激烈。然而，各地補習班通常規模不大，無法投入教材、教具的創新，很容易落入削價競爭，降低獲利空間，也不容易吸引穩定的經營人才。「少子化不是無子化，如果可以用企業化方式把一些資源串連起來，讓老師好教、學生好學、家長好放心、經營者好管理，不是很棒嗎？」他說。

相信團結力量大。二○一七年，亞洲教育平台公司正式成立，一方面併購入股各地區領導品牌的補習班，協助空間與品牌形象系統建置設計；一方面從科技入手，針對學生、老師與經營者不同需求，建置亞洲雲端學院、亞洲教學＋，以及亞洲大管家三大平台，開發影片課程、評測系統、教學資源共享平台，目前全台總計二十個補習班體系、六十六個營運據點，員工與老師人數達九百五十人，而學習素材超過八千個檔案，標準化講義則有一千二百套。

數位科技管理平台---亞洲大管家。 圖／亞洲教育平台 提供
數位科技管理平台---亞洲大管家。 圖／亞洲教育平台 提供

能統整分析學生的學習歷程
營運長朱振鰲表示，亞洲雲端學院主要讓學生的學習歷程數據可以集中管理，亞洲教學＋提供老師備課素材，亞洲大管家則是補習班的內控系統。他舉例，補習班學生程度不一，過去只能用統一版本的試卷，現在可以客製不同程度的試卷，學生成績數據除了有個人的分析，還能做不同年級、不同區域，甚至全國性的比較。

另外，像是過去補習班的公告，往往透過發簡訊，一年的費用常常要上百萬，加上繳費、訂便當等周邊服務，也增加不少人力成本。現在藉由大管家的App平台，所有分校數據資料匯集，補習班可以分析續班率、行政、營運等各項數據，規劃發展區域性電商販售教育相關商品服務，達到開源節流，提高營運績效。朱振鰲表示，更長遠來看，目前平台所屬的補習班系統，已從K-12延伸到國家考試，一個學生如果都在這個系統裡學習，累積的數據資產相當可觀。

333數位科技教學平台---亞洲教學家。 圖／亞洲教育平台 提供
333數位科技教學平台---亞洲教學家。 圖／亞洲教育平台 提供

數據驅動創新。面對民間非學校體系積極累積並活用學生學習數據庫，開源社群g0v零時政府法律顧問侯宜秀觀察，目前政府在推動開放資料，但教育部門是最保守的單位，政府應該去思考，我們對於教育數據的政策是什麼？可以蒐集、開放、應用到什麼程度？教育數據的商業應用與社會公益之間，界線該怎麼界定？

「坦白說，補習體系常常被誤解，但補習班的興盛，代表著有需求，很多從業人員仍都有著教育的情懷，希望培養未來更好的人才，這是個共享的時代，我們希望帶來多一股創新的力量。」吳明錦期許著。

小檔案-亞洲教育平台
簡介／2017年成立，整合區域性補習班，導入智能化學習、評測及管理平台。
特色／共享教學素材，使教學更具效率化及標準化，並以科技化管理系統強化補習班營運綜效。

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