顏清標換肝救命 醫師提醒肝癌3大防治重點

大甲鎮瀾宮董事長顏清標(標哥)驚傳罹患「肝癌」，於高雄長庚醫院接受換肝手術，讓國人再度感受到肝癌的震撼！醫師提醒，肝癌因為初期幾乎沒有症狀，容易被忽略，死亡率相當高，但是事實上卻是最容易防範的癌症之一，只要記住三大要點。

台南市立安南醫院副院長、胃腸肝膽科醫師許秉毅表示，肝病素有「台灣國病」之稱，一年奪走了近一萬兩千條人命，在國人罹患的惡性腫瘤中，「肝癌」雄據了癌病死因的第二位。

他表示，肝癌是一個「最容易被疏忽」，但也是「最容易被防範」的癌症。因為肝是一個沉默的器官，沒有神經，早期肝癌沒有症狀，等到因為肝癌感到全身倦怠、體重減輕食慾變差、噁心、嘔吐、黃膽或右上腹痛等時，肝癌往往已大於7公分，早就藥石罔治。

肝癌固然令人聞之色變，但是它並不像其他癌症一樣產生的莫名其妙，絕大多數的肝癌發生於所謂的「高危險群」！例如在台灣90%的肝癌都源自於B型肝炎或C型肝炎病毒的慢性感染者。

而經由「超音波」及「甲型胎兒球蛋白」檢查可輕易篩檢出肝癌，而小於3公分的肝癌大多數是可以有效治療的。如果每個人都能儘早建立一套固若金湯的「肝癌主動防禦系統」，要有效地攔截肝癌並非難事！

許秉毅表示，「肝癌主動防禦系統」是他發明的名詞，主要是將「汽車主動防撞系統」的觀念運用於肝癌的攔截，其關鍵要點有三：

一、 了解自己是否是高危險群：肝癌的高危險因子是B型肝炎病毒帶原者、C型肝炎病毒帶原者、酗酒者、有肝癌家族史者。比較可惜的是有三分之二受肝炎病毒感染的人並不知道自己已經成為肝癌的高危險群，建議在國小6年級、大一及出社會後每5年定期抽血檢查，了解自己是否有B型或C型肝炎上身。

二、 積極防治肝炎 : 如果是C型肝炎患者，趕快接抗病毒藥物治療，目前C型肝炎治療非常有效而簡單，只要2-3個月的口服藥就可以輕易根除C肝病毒；如果是B型肝炎帶原者且肝功能指數超過正常值2倍，也請趕快接受抗病毒藥物治療，一天一顆藥，可以大幅降低肝癌發生的風險；如果有酒精性肝炎，戒酒是遠離肝癌的唯一方法。

三、 定期篩檢肝癌，持之以恆：在臨床上最有效偵測肝癌的工具是「超音波」和「甲型胎兒球蛋白」，超音波可以偵測80%以上的肝癌，而甲型胎兒球蛋白可偵測約60%的肝癌，二者相輔相乘，是目前篩選肝癌上的尖兵利器。

B型肝炎或C型肝炎的帶原者以及任何慢性肝炎患者最好至少每半年作一次肝癌篩檢；而肝硬化患者日後發生肝癌的機率高達1/4，必須每3個月作一次檢查；至於不具高危險因子的人不妨每1-2年作一次腹部超音波檢查，以了解是否自己是否有肝癌或其他腹部器官的癌症發生。