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影／Z字型行人穿越道讓行人過馬路更安全 擬全省推廣
交通部長林佳龍今天到員林市訪視台一線的「Z字型行人二段式穿越道」，林佳龍說，交通部推動人本交通Z字型行人穿越道，希望讓行人過馬路更安全，去年起在省道試辦，未來也會評估在全省全面性推廣。
林佳龍說，Z字型行人二段式穿越道利用動線改變，及停止線的退縮，讓人車視野更清楚，而且利用分隔島做為庇護島，也讓老人家及行動不便者可以更安全，讓停看聽有更充裕時間，也可做為行動不便者的休息區。
公路總局局長陳彥伯說，公路總局去年在省道25處路口進行人本交通路口改善計畫，並參考國外經驗，由彰化工務段在中部地區台一線首度打造設計Z字型行人二段式穿越道，二處路口分別在員林市台一線上的員生醫院和員基醫院路口，這些路口因為病患及老人比較多，希望能提升通行安全性。
林佳龍說，希望透過這樣的視野改變，讓大家在路口通行更安全，將請公路總局在Z字型行人穿越道設置後做交通改善分析，針對改變停止線、二段式左轉區、汽機車的綠燈通行時間、夜間照明等都要做好配套措施。
交通部表示，去年先請六都提出126處危險路段進行人本交通改善，今年會在省道再增加40處路口改善計畫，透過設行人庇護島、人行道改善、增設行人專用號誌及標誌，讓行人能有更友善的通行環境。
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