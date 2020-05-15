想不開比率增 專家：5月後不景氣威脅比疫情恐怖

國內新冠肺炎疫情趨緩，疫情對全民心理健康造成衝擊，新冠肺炎自去年12月31日爆發，據自殺防治中心統計，四千多名民眾在「心理溫度計」自評中，今年1月至4月有「自殺想法」者比率較去年12月多5%，專家警告，疫情後隨即而來的經濟不景氣對自殺率影響會更恐怖。

自殺防治中心在今天上午「自殺新聞媒體聯繫會議」中公布，透過「心情溫度計」APP隨機抽樣4672人自評結果，發現新冠肺炎爆發流行前後三個月趨勢變化有顯著性，「睡眠困難、緊張不安、易怒、憂鬱及自覺比不上他人」總比例攀升5％，有「自殺想法」比例者也增加5%。

自殺防治中心理事、台大醫學院護理學系所副教授吳佳儀說，雖有「自殺想法」者增加，但今年1月至4月自殺率無升高，從日本疫情間自殺率創20年新低可看出端倪，疫情間學生、上班族無法出門上學、工作，增加親人相處時間、減少職場或學校霸凌壓力，可能使自殺率降低。

但吳佳儀提醒，「絕望可能比病毒更致命」首波疫情剛過，現在已入「心理重建」階段 ；台北市立聯合醫院社區精神科主任、陽明大學教授陳映燁回憶，當年SASR疫情間自殺率也沒有明顯變化，但後續經濟衰退造成次發性自殺潮，強調國內5月後不景氣為心理威脅更不容小覷。

吳佳儀表示，自殺非單一原因或偶然造成，「是多重因子加上沒有好的保護作用」新冠肺炎疫情只是一個原因，籲政府應自5月份之後應著手開始進行全民心理重建，也建議民眾可善用「心理溫度計」APP，隨時掌握心裡狀控，保持充分睡眠、均衡營養、安排休閒活動放鬆身心。

自殺防治中心理事長李明濱表說，從過去921大地震、SASR到八仙塵爆等經驗分析，心理壓力多是因資源不足導致，所以重整、提供資源是關鍵，「在災難下資源正確、透明很重要」疫情期間雖全民情緒溫度沒有發燒，心理檢查陰性，但後疫情時代諸多壓力才是挑戰的開始。

衛福部心口司司長諶立中表示，疫情對全民心理健康衝擊大，壓力產生的不良反應，若順利度過就會成長；反之，如沒度過會留下後遺症，台灣疫情好，是因每天有記者會訊息透明， 焦慮感也降低，政府會繼續提供心理相關協助，「畢竟一條人命，就是一個家庭的悲傷。」

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