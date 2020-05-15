網購不寫明價格都寫「甜甜價」 網友怨：私訊問不買還會被罵

網路購物因為看不到實體商品，許多消費者會多方了解謹慎選購，以免成為冤大頭。而有網友近日在「爆怨公社」發文，稱有些網路賣家總是在文中寫上「甜甜價」而不是實際金額，想知道價錢還要私訊賣家，讓他抱怨：「為什麼不直白講價格出來啦」，引發熱議。

網友14日在「爆怨公社」發文，他表示每次在網路跟別人詢問手機或者其他3C價格時，賣家總是回他「甜甜價」，往往都要糾纏一番，結果仍只能得到對方回覆「私」，讓原po傻眼問：「為什麼價格就不能好好寫上去？」

貼文一出引發許多網友共鳴，甚至有人曾經碰上相同狀況，結果知道價錢不想買還被兇，「重點是私了知道價錢還不能不買，他會回你說 :『 不買不要來亂』」、「又不是蛇，私私私私私私」、「說出價錢就沒有冤大頭上當了」、「甜甜價永遠都不甜」。

另外有網友表示，不僅網路購物會用這招，就連醫美診所也有類似情形，都不把價格清楚標出，私下詢問得到的答案卻是「每個人膚況不同需要現場諮詢」；還有人求職也碰上必須要私訊詢問工作內容與薪資的狀況，都令網友們無法接受。