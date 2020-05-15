40歲女壓力大導致失眠 求診中醫調理改善

一名40歲女性近期因壓力大，出現難入睡又淺眠的情況，求診中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科，經診斷患者除了壓力誘發睡眠問題，還有心氣血不足、虛熱的體質，以養心湯補血安神、知柏地黃丸滋陰降火為主方，配伍合歡皮、梔子等解鬱除煩，服藥一周後睡眠品質改善。

中醫大新竹附醫中醫科醫師周書玉表示，中醫看待睡眠，認為心神安定才能睡得安穩；而情緒、壓力對睡眠的影響，中醫透過調暢氣血運行、舒暢情志來改善因壓力、焦慮等誘發的睡眠障礙。

周書玉指出，影響睡眠的因素多元而且複雜，人體內有許多神經傳遞物質與調控睡眠及清醒有關，此外，生理時鐘及恆定機制也調控著睡醒。從神經生理學的觀點，大腦皮質的清醒系統過盛是造成失眠的重要機制。此外，睡眠也與基因、種族、年齡、性別有關。

也有專家學者提出了造成失眠的3P理論，包含predisposing factor（前置因子）、precipitating factor（誘發因子）及perpetuating factor（持續因子）， 舉例來說，有的人會開始對睡眠這件事感到焦慮擔憂，到了晚上就開始擔心會睡不著，結果過度擔憂更加睡不著。這也是為什麼醫師、心理師在治療上除了藥物治療，也很強調認知行為治療、睡眠衛教的重要性的原因。

周書玉提醒，良好的睡眠習慣有助睡眠，養成規律的睡眠作息，有睡意再上床睡，要定時起床，營造舒適的睡眠環境，如燈光、溫度、聲音、床被枕頭都會影響，少喝咖啡、茶、菸、酒等。

若有睡眠障礙，應尋求專業醫師的協助，透過醫師多面向的去了解睡眠情況、生活作息以及身心狀況評估，找出病因，改善失眠，不要自行未經醫師處方服藥或擅自增減藥量。