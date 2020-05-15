網傳蜂蜜加熱恐致毒 食藥署闢謠：只會變苦
台灣是手搖飲大國，加了蜂蜜的飲品廣受歡迎，近年網路傳聞蜂蜜加熱恐出現有毒物質，但飲料店仍可見蜂蜜熱飲，引發疑慮。食藥署闢謠指出，蜂蜜加熱只會變苦，不會生成有毒物。
衛生福利部食品藥物管理署「闢謠專區」近日發文指出，蜂蜜本身呈酸性，經加熱或長期儲藏後，蜂蜜中的還原糖（特別是果糖）會脫水分解產生「羥甲基糠醛」（hydroxymethylfurfural; HMF）。
食藥署表示，新鮮蜂蜜的HMF含量一般不超過10mg/kg，但經過長期儲存及環境溫度過高時，HMF值會增加，使得蜂蜜色澤變深且呈現苦味；因此，HMF的含量可反映蜂蜜的新鮮度、加工處理是否失當或摻入人工轉化糖的質量指標之一。
食藥署說，目前沒有臨床試驗證據證實HMF對人體有毒性，蜂蜜加熱會出現有毒物質自然是毫無依據的說法，呼籲民眾不要輕易相信錯誤傳聞。
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