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內急不愁！環境即時通APP改版 增臭氧預警、公廁等資訊
環保署今推出 「環境即時通App」 4.0，新增「臭氧超標預警通知」、「機車定檢通知」、「機車定檢站查詢」及「公廁查詢」等服務，其中，「臭氧超標預警通知」可提前三小時預警，作為民眾活動的健康參考；另外，公廁查詢，可提供最近的公廁資訊，方便民眾解決內急問題。
監資處長張順欽表示，臭氧不是直接從汙染源排放，是二次汙染的前驅物，經過陽光照射後衍伸的汙染物，經過燃燒後就會產生，比如汽機車、用油用媒等等；對健康主要影響在肺功能。
他表示，過去三年來，發現空氣品質橘色提醒與紅色占日數，PM2.5持續下降，但臭氧卻上升了，顯示臭氧對於環境的影響也日益增加，因此需要提醒民眾留意。
張順欽表示，現有環保署的資料，在於針對臭氧八小時的平均值，以及臭氧小時值；但這些資料常被人詬病的是監測臭氧八小時平均值，數值統計出來後，「時間已經過了」。
他說，因此經過資訊整合，若預測今天下午2時，臭氧平均八小時濃度高於71ppb、空氣品質監測AQI數值大於100，則會提前三至四小時推播，提醒民眾這段時間盡量待在室內。
張順欽說，此外，系統改版還可以提醒民眾進行機車定檢，只要輸入車號，會提醒定檢時間，也提供去哪裡定檢的資訊。也加入公廁訊息，有登記的4萬5000間公廁，可以讓民眾在陌生環境迅速找到公廁，解決內急問題。
他表示，環境即時通APP到4月已有56.1萬人次下載，是環保署下載人次最多的APP；未來也規畫加入垃圾車資訊，方便民眾倒垃圾，以及飲水機訊息，讓系統更便民。資訊系統建置技術上不難，但是取得資料不容易，還有待開發努力。
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