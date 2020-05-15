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開拓農產宅經濟 花蓮縣大西瓜產地直送到你家

聯合線上 / 文 / 黎允之

現今大環境氛圍促使「宅經濟」持續發燒，網路購物、配送到家等新興服務，成為現代人的生活方式與購物新型態。過去以實體銷售通路為主的農產品也順應時勢，開始求新求變。其中，花蓮縣政府輔導農民建置「花蓮鮮送」農產品網購平台，期盼將服務的觸角從實體通路延伸至線上，讓各縣市的國人都可以用便利、快速的方式，品嚐到花蓮農民自產自銷的優質農產品。

▲縣府輔導農民建置農產品網購平台，讓各地消費者方便選購花蓮優質農產品。 圖／花蓮縣政府 提供
▲縣府輔導農民建置農產品網購平台，讓各地消費者方便選購花蓮優質農產品。 圖／花蓮縣政府 提供

隨著夏天的腳步越來越近，花蓮縣最著名的大西瓜也將進入產季。花蓮縣是全省西瓜產量最大的地區，舉凡壽豐、鳳林、瑞穗、玉里等地皆有瓜田，所出產的西瓜「沙、脆、甜」，伴隨獨特的果香，讓許多人一吃就上癮！花蓮縣農業處農產運銷科郭仕強科長表示，「花蓮好山好水，零污染，河床地經過大雨沖刷，土質優良，加上來自中央山脈的純淨水源，使得種植出來的西瓜特別鮮甜。」

▲花蓮無汙染的好山好水，種植出來的大西瓜「沙、脆、甜」，一吃上癮！ 圖／花蓮縣政府 提供
▲花蓮無汙染的好山好水，種植出來的大西瓜「沙、脆、甜」，一吃上癮！ 圖／花蓮縣政府 提供

每年五、六月是花蓮大西瓜的產季，然而，打從四月份就可見市面上有許多標榜販售「花蓮大西瓜」的業者，這是為什麼呢？其實，就是因為花蓮大西瓜品質出眾、有口皆碑，所以許多來自其他產地的西瓜都會冒名頂替，希望能因此受到顧客的青睞。究竟正港的花蓮西瓜和「山寨版」花蓮西瓜，該如何辨別？郭科長提醒民眾，「光憑西瓜的外觀，真假辨別，所以最好直接從產地購買。」

▲農民透過網路平台自產自銷，可提高利潤，創造雙贏。 圖／花蓮縣政府 提供
▲農民透過網路平台自產自銷，可提高利潤，創造雙贏。 圖／花蓮縣政府 提供

過去花蓮大西瓜多走傳統實體銷售通路，九成由盤商收購，農民利潤微薄，花蓮縣政府為了幫助農民提高利潤，同時也讓消費者可以吃到當季現採最新鮮的花蓮大西瓜，還能享受免搬運、免扛重的便利，並且不怕買到冒牌貨，特別推出「花蓮鮮送」網購平台，消費者可以在網購平台中看見各家瓜農的品牌故事、產品特色、西瓜甜度……等，只要動動手指，就能把美味多汁的花蓮大西瓜直送到府。

▲縣府超前部署，加上天氣炎熱，促使花蓮大西瓜逆勢熱銷、供不應求。 圖／花蓮縣政府 提供
▲縣府超前部署，加上天氣炎熱，促使花蓮大西瓜逆勢熱銷、供不應求。 圖／花蓮縣政府 提供

有鑑於2020上半年處於景氣寒冬，民眾消費緊縮，縣府原本預期今年的西瓜會面臨一波滯銷，孰料由於台灣防疫控制得宜，加上五月初氣溫已開始飆高，促使盤商收購踴躍，西瓜供不應求，建議想品嚐新鮮、正港花蓮大西瓜的民眾，「搶瓜」不宜遲，立刻手刀上網預購，讓消暑又健康的西瓜成為全家人的夏日小確幸！更多資訊請參閱「花蓮鮮送」網購平台

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