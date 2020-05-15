消保處查核補習班、課照中心防疫作為 20家需改善

行政院消保處今公布查核36家短期補習班及兒童課後照顧中心因應新冠肺炎疫情的防疫作為及退費權益落實情形，其中16家符合規定，但有20家在座位安排、通風上未符合「公眾聚會評估六項指標」，日前已全部改善完畢。

消保處今年3月底、4月初會同教育部與台北市、桃園市、台中市、高雄市、新竹縣及嘉義市政府消保官與教育局進行補習班及課照中心查核，稽查事項包括疾病監測與疫情處理、常規防疫措施、衛教宣導、停班停課退費及中央疫情指揮中心發布的「公眾聚會評估六項指標」。

消保處指出，總共查核了36家，其中26家是補習班、10家是課照中心。查核結果有20家在「公眾聚會評估六項指標」需要改善，其餘則符合規定。

消保處說，需要改善的部分包括有17家補習班或課照中心的座位未距離一公尺、有六家通風換氣不佳、五家座位未固定，都已經建議以加大座位、採用梅花座、戴口罩等方式改善。經查，上述業者已全部改善完畢。