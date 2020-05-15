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同婚上路滿周年 逾9成民眾認為對個人沒影響

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
同婚專法將於下周施行周年，「彩虹平權大平台」今公布同婚社會態度調查，調查結果指出，高達92.8%的民眾認為同婚通過對個人並未造成影響。記者葉冠妤／攝影
同婚專法將於下周施行周年，「彩虹平權大平台」今公布同婚社會態度調查，調查結果指出，高達92.8%的民眾認為同婚通過對個人並未造成影響。記者葉冠妤／攝影

同婚專法將於下周施行周年，婚姻平權大平台除近日轉型為「彩虹平權大平台」，繼續推進跨國同性婚、共同收養等未竟之事，今也公布同婚社會態度調查，調查結果指出，高達92.8%的民眾認為同婚通過對個人沒有造成影響，但若問及是否對社會有影響，則有近三成民眾認為有負面影響。

彩虹平權大平台執行長呂欣潔說，這次問卷設計除詢問⺠眾對同婚政策態度外，也針對⽇常⽣活中情境訪問，結果顯⽰同婚通過對於絕⼤多數⺠眾都沒有影響，但像看到同性接吻等生活情境，仍有近四成民眾較難接受，問卷結果也呈現世代、教育程度差異，年紀越輕，對同志接受度越高。

呂欣潔說，受訪民眾看到異性戀接吻接受度有74.1%，但若是看到同性戀接吻，接受度就下滑到只有48.2%，從這項題組發現，大家看待同性戀跟異性戀的態度，仍然有落差。

社會接納度部分，民眾對於同事同學、上司、老師、醫生或親戚是同志，接受度都超過六成五，但若涉及自己的小孩是同志，接受度不到五成，可見與同志的親疏遠近關係仍深深影響民眾態度。

針對跨國婚、共同收養等同婚專法尚未完成事項，都有超過五成的民眾表達支持。不過，對於同志透過人工生殖生育下一代的支持率，略降至42.1%，呂欣潔說，這是未來倡議跟社會教育要多加進行的地方。

值得注意的是，民眾對於小孩在學校學習同志相關課程，接受度達53%，尤其30到39歲及40到49歲的青壯家長，接受度高達67.6及55.1%。呂欣潔說，該項調查結果超乎原本預期。

立委范雲說，35歲以下世代都受過性別平等教育，因此對同志議題接受度高，教育部應在社會教育階段也加入性平教育，讓過去在校園中沒有學習機會的長輩，補足建立這一塊觀念。

台大社工系助理教授Ciwang Teyra說，雖近九成受訪民眾認為同婚對個人沒有影響，但仍有近三成的人覺得同婚對社會有負面影響，背後反映了性別汙名化、恐同情節仍存在於台灣社會。還需要花更多力氣，從教育面、社會面讓大家更了解同志族群，發動更多性別議題與政策倡議，才有辦法真正翻轉社會。

去年力挺同婚專法的立委林昶佐分享，至今他仍自認做了正確歷史決定，他說，不只有同性伴侶遭受生育阻礙，其實異性伴侶也可能遭逢生育的困難，因此人工生殖法應不分異同，讓所有希望生養小孩的家庭都能獲得更好保障。

本次⺠調調查對象為全台22縣市、年滿18歲⺠眾，調查期間為4⽉29⽇到5⽉2⽇，採電話調查⽅式，有效樣本1086⼈，其中市話755人、⼿機331人，在95%的信⼼⽔準下，抽樣誤差正負3.0個百分點內。

同婚專法 同志 呂欣潔

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