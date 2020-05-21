全台瘋居家烘焙，台灣首家SQF麵粉廠再登熱搜

你也跟上「居家烘焙」熱潮嗎？今年年初，新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）的高傳染性，讓許多人選擇安全性高的「宅活動」，不少民眾更趁此時親手為家人做麵包、點心，進而帶動「居家烘焙」熱潮，也讓台灣第一家通過全球公認鑽石級SQF食安暨品質認證的《僑泰興》麵粉廠，及其產製、強調無添加的『嘉禾牌』麵粉再度成為熱搜關鍵字。

全台首家獲得SQF驗證的嘉禾牌麵粉，容錯率與穩定性高，適合DIY烘焙。 圖／僑泰興 提供

冠軍師傅：嘉禾牌麵粉容錯率和穩定性高，適合DIY烘焙 有些人想讓家人吃得安心，從而認識『嘉禾牌』；有些人則因『嘉禾牌』是鼎泰豐指定專用麵粉而認識它。但不論你認不認識，在食品界和消費者心中，選購『嘉禾牌』的原因都是因為麵粉品質好又能讓人吃的安心。

為了讓更多民眾了解『嘉禾牌』麵粉的優點，同時滿足「居家烘焙」熱潮的需求，《僑泰興》今年與贏得2019年《路易樂斯福》亞洲盃麵包大賽冠軍師傅王宥晟攜手合開烘焙課，上課全程使用『嘉禾牌』麵粉，學員不僅吃得安心，也能親身體驗『嘉禾牌』麵粉的高穩定性與高品質。

王宥晟表示，『嘉禾牌』麵粉的容錯率極高，即便學員攪拌量太過或不足，發酵膨脹性依然能維持穩定，這對DIY烘焙是一大助益，「對學員來說，至少可以先做出成品，接下來再慢慢調整細節，才有成長的空間。」

嘉禾牌麵粉強調無添加、成分單純，不僅連續3年高分通過SQF國際最高等級食安驗證，製造麵粉的楊梅工廠也獲得HACCP、ISO22000…等國際認證，「雖然有人擔心少了幫助麵糰發酵膨脹、增加嚼勁等添加物會不會影響麵包的美味？實際上，使用嘉禾牌麵粉做出來的麵包，口感軟綿紮實，尤其因為沒有吃進協助麵糰膨脹的添加物，還能減少脹氣機率；在外觀上，雖不易達到如師傅般做出的膨鬆度，但因麵粉穩定性與容錯率高，反而有利烘焙學習者上手。」

從學校走入社區，嘉禾牌麵粉連阿公阿嬤都讚不絕口 除了烘焙課程之學員能體會『嘉禾牌』麵粉的優點外，《僑泰興》長年協助學校培育烘焙人才，去年更加入實踐大學餐飲管理系的「高教深耕計畫」，和醒吾科技大學餐旅管理系的「社區多功能學習合作計畫」，學生們與僑泰興攜手走入社區，讓土城大頂埔、中和碧湖、五堵國小...等社區長輩們皆已享受到『嘉禾牌』麵粉好上手、穩定性高、品質佳又無多餘添加物的純淨安全之品牌特色。

僑泰興嘉禾牌麵粉落實企業社會責任，從學校走入社區，輔導社區發展。 圖／僑泰興 提供

針對社區教學，負責規劃學校暨社區烘焙課程且培育人才長達6年的《僑泰興》資深烘焙師傅張祥斌解釋，他會先訓練學生並特別為長輩設計容易上手的烘焙課程，再由學生指導社區長者動手做，等到下回上課時，阿公、阿嬤就會很有成就感的帶著自己做的點心、饅頭來教室分享。

他進一步說：「教學活動連結了學校、社區與企業。我們設計出長輩有興趣參與的課程，讓他們願意踏出家門、保持人際互動，就能提升生活品質；對學生而言，當他們變身成老師，既能檢視自己在校的學習狀況，還可以反思學習盲點，堪稱一舉數得。」

但張祥斌師傅沒說出口的是在走入社區後，曾有社區會長希望《僑泰興》幫當地弱勢居民媒合工作，但因擔心年長者媒合不易，改以為他們開發烘焙產品，讓弱勢居民能自己產製烘焙品到市場販售、獨立營生。

行銷經理林佩珊說：「《僑泰興》陪伴台灣民眾67年了！雖然作風低調，但一直秉持＂做食品是一件良心事業＂的精神。今後，仍將繼續落實企業社會責任，盡力為台灣培育烘焙人才。」