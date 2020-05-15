典型梅雨鋒面下周二影響全台有雨 恐在台灣滯留五天

中央氣象局表示，下周二起鋒面影響，天氣相當不穩定，要留意局部地區的瞬間降雨、雷擊等劇烈天氣，預估在台灣附近上空盤踞至下周六，可能更久，是典型的梅雨鋒面，可能有助解除中南部旱象。

氣象局預報員李孟軒說，這波鋒面滯留時間久，伴隨較強的西南氣流，在台灣附近滯留，且南、北擺盪。當鋒面進入陸地的時候，會有局部大雨、雷雨或強降雨發生機率，變化較為劇烈。下周二起這波鋒面從北部海面南下，先影響北台灣的天氣並且往南。下周三以後，鋒面位置還不能確定，目前無法預估雨量。

李孟軒表示，沒有鋒面影響的地方，還是有降雨，只是雨勢沒有這麼大。受到降雨影響，各地高溫有下降趨勢。

天氣風險公司總經理彭啟明說，典型梅雨鋒面常會是鋒面會在台灣上空南北擺動，後續有系統接近並發展，有時會有空檔，隨後又有對流胞移入，宛如一個很不穩定的溫床，只有靠即時監控預警。

至於黃蜂颱風昨天已經登陸菲律賓陸地，強度持續減弱，目前為中度颱風的下限。氣象局表示，預估明天下午或晚上黃蜂會進入巴士海峽，可能減弱至輕颱的下限或者更弱。就路徑而言，若還有輕颱的強度，有機會發布海上警報。

明、後天颱風的外圍環流將影響台東與恆春半島，有局部大雨發生的機率。李孟軒說，不過明天西半部的午後雷陣雨，可能比外圍環流為東部、南部帶來的雨勢還明顯。

溫度方面，今天南投、台南、高雄、屏東發布36度上的高溫燈號，今明兩天南部更可能飆到37度，北部高溫35度或更熱，東部高溫32度。

周日是國中會考的最後一天，北部高溫33度，中南部33-35度，也可能發布高溫資訊，東部雲多一些高溫大約31度。上午多雲到晴，下午會有雷陣雨。