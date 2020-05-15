生鮮鮪魚趕快賣 漁業署補貼魚價獎勵外銷

新冠肺炎疫情下，餐飲業大受影響，各類鮮魚銷售受阻。農委會為獎勵冰鮮鮪類進入魚巿場交易，即日起到7月31日，黃鰭鮪、黑鮪、大目鮪、長鰭鮪均可申請魚價補貼，每公斤30元，維持魚價穩定。

根據漁業署規範，包括蘇澳區漁會、新港區漁會、東港區漁會是現在正捕撈鮪類的漁會，須提報申請補貼計畫；漁民認為市場消費全面性薄弱，補貼助益有限，但不無小補。

農委會漁業署副署長林國平表示，這三個漁會現在才有生鮮的沿近海鮪類魚貨，鮪魚類分為冷凍與生鮮，若遠洋漁船大多都是先冷凍；但沿近海的捕撈船上並沒有類似設備，是採取碎冰保存入港，等於市場上常說的「現撈仔」。

他說，加上前陣子餐廳消費低迷，連帶鮪魚類魚貨銷售不佳，和去年同期相比，鮪魚價格低了三成，由於這些生鮮鮪魚捕撈後就必須趕快賣出，因此漁業署提供魚價補貼方案。

林國平表示，這些漁會必須以生鮮鮪魚交易憑證，向漁業署申請補貼；由於疫情趨緩，從母親節的餐廳熱絡看來，餐廳消費已逐漸有復甦跡象，因此，漁業署也與各餐廳合作，盡可能的協助生鮮鮪類盡速賣出。

他說，原本鮪魚很大一部分都是外銷，外銷國為日本，今年原本要迎接東京奧運，因此日本備滿了鮪魚庫存，但因為新冠肺炎疫情奧運停辦，鮪魚庫存滿滿，也因此影響到我國鮪魚外銷。

他說，國內業者若仍有持續外銷鮪魚，依據沿近海還是遠洋不同，也會提供外銷獎勵補貼，每公斤補30至50元不等，業者可以憑出口報單申請。