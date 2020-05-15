餐廳倒、健身房關門… 消基會籲嚴格落實「履約保證」

儘管國內新冠肺炎疫情已趨緩，百業漸漸復甦，但飯店、餐廳、健身中心等行業停業的訊息，仍然時有所聞，消費者權益也在這波停業風中被犧牲了。對此，消基會今（15）日表示，訂定嚴實的履約（信託）執行與稽核制度是當務之急。

台北市內湖成立15年的老牌「貝克漢健身中心」，4月22日在臉書公告結束營業，業者表示因為新冠肺炎疫情影響太大，不得不在4月30日結束營業5月1日開始辦理退費手續，也同步公布退費標準(在5月1日前申請退費，要依剩餘價值扣除20%手續費)。消息曝光後，許多網友大嘆「老牌子欸，居然也會倒⋯」。

消基會表示，其實，不僅是新冠肺炎疫情導致停業，長期的觀察，經濟不景氣、營運者經營績效等等，也都是業者無預警停業的原因之一，而落實「履約保證」才能保障消費者權益。

消基會進一步指出，即便是制訂了林林總總19項禮券和7項的各行業應記載不得記載事項（規定要有履約保證者），但倘若沒有訂定無缺漏的執行與稽核制度，一切都只是對空畫餅，對消費者毫無實質助益，這可由一再無預警歇業情事，證明了履約保證制度的空洞化、消費者權益的泡沫化，以及訂定嚴實的履約（信託）執行與稽核制度的迫切性。

此外，消基會也指出，目前政府在推動企業界執行履約（信託）業務時，發現資本額3000萬以下的中小型業者有一個執行上的困境，那就是金融機構不提供信託服務，因此無法落實履保機制。對此，消基會籲請金管會應儘速出面協調金融機構解決執行上的困境，以積極保障消費者權益。

而在尚未全面落實履約保證制度之前，消基會提醒消費者，務必確認擬預付消費的商品是否具有真正周全的履約保證，若有，儘量在履約期間消費完畢，對於沒有履約保證的商品，盡量不要進行預付型的交易，倘若有進行預付的必要，就應選擇以信用卡分期付款，爭取日後列入信用卡爭議款退費機制。

且消費者務必要注意，簽辦新的分期付款程序時，要注意所簽的契約是「信用卡」，而非「短期信用貸款」或「貸款」契約，以免碰到業者倒閉或無法提供服務時，無法申請爭議款退費。