台大施景中分享陳建仁暖心舉動 笑容滿面幫按電梯

520總統蔡英文第二任就職在即，也代表第一任期的行政官員們即將卸任。昨日副總統陳建仁宣布將回中研院，回任中研院特聘研究員，將停止適用卸任副總統的相關禮遇。台大婦產科名醫施景中在臉書上發文，回憶過去陳建仁授課時的往事，並稱他臉上「永遠有笑容」。

施景中14日在個人臉書發文，分享他對「大仁哥」的印象。他形容大仁哥總是笑容滿面，在台大教書時上課歡笑聲不斷，走在路上也會對人微笑。幾個禮拜前，施景中為一位曾在中研院工作的孕婦接生，對方也說大仁哥是為讓人感到溫暖的人，看到人不僅會親切的微笑，甚至會主動幫忙按電梯。

如今他將回歸學者身分，施景中表示，大仁哥「應該可以幫我們、或全世界的學界貢獻更多」。他更以第十四任總統副總統就職紀念酒上的標語「國家偉大嗎？國家因你而偉大」稱讚大仁哥，「拿來形容大仁哥，是再貼切不過了。」

貼文一出，網友們也紛紛在底下留言，感謝副總統四年來的貢獻，也有其他與他共事過的人表示，大仁哥毫無官架子，笑容能帶給人溫暖，讓人欣賞。另外也有許多人分享家中還留著的就職紀念酒，意外帶起另一波話題。

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