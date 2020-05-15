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豐胸變女人可被保護？中年男自打3公升沙拉油成D罩杯

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
小沈7年來自打3公升沙拉油豐胸，由彰基以 「3D內視鏡乳房手術」，將彌勒佛大叔胸型，回復型男外型。照片／彰基提供
小沈7年來自打3公升沙拉油豐胸，由彰基以 「3D內視鏡乳房手術」，將彌勒佛大叔胸型，回復型男外型。照片／彰基提供

「身體若成女人可被保護」，35歲的壯男小沈（化名）讀國中時，遭到霸凌，長期心靈創痛下，產生變成女生就比較可以受到保護的想法，從網路上學習早期泰國人施打沙拉油達到豐胸效果，2012年開始以注射筒抽取沙拉油，注入胸部豐胸，7年來前後自行施打了3公升的沙拉油，達到完美的D罩杯胸型，後來卻變形成「彌勒佛大叔」，十分苦惱，最近求助彰化基督教醫院，以 「3D內視鏡乳房手術」，成功回復型男外型， 目前也有穩定的女性交往對象。

「習慣是個癮。」小沈說，第一次施打50c.c.～60c.c沙拉油豐雙胸，效果非常滿意，因沙拉油（油脂）會被人體吸收，導致二邊大小輪流不平均，於是在一個月後，第二次陸續加碼施打雙側，從少量的50c.c上下，到一邊各需注入120c.c.～150c.c.的量，更為了追求平均完美罩杯，每週不斷的補充施打供雙峰繼續長大，為了增加流速與施力點，更使用上有鋼針的注射筒架在矽利康槍上。

「施打有感染風險。」小沈表示，在操作施打前，一定淨身後再消毒，但日子一久胸型大變，原本滿意的D罩杯雙峰，變成胸部外廓的彌勒佛胸型，越看越難看，為了遮掩抖動的雙峰，平時都必須穿束胸衣，也不敢去游泳，常常被友人笑稱，脾氣從溫和到大暴走，更影響家裡的和諧，最後他尋求醫師的協助，要求要動手術矯正。

收治病例的彰基內視鏡乳房中心主任賴鴻文醫師表示，門診檢視時發現他雙側乳房大小有D罩杯以上，超音波檢查顯示雙側乳房有許多像水泡的陰影。賴醫師詢問後，小沈才小聲的說：「自己在家用針頭打了沙拉油進去雙側乳房，左右各打約10次左右，每次約打入100CC左右。」最後，小沈說出求學時期遭受霸凌的心靈傷痛及為何施打沙拉油豐胸的怪誕行逕。

賴鴻文醫師採用目前最先進的「3D內視鏡乳房手術」來為小沈進行男性女乳症的治療，將雙側過多的乳腺組織切除，左側切下來的乳腺組織有680克、右邊約720克，雙側乳房相當於D－E罩杯的身材，與過去台灣婦女因乳癌接受乳房切除切下來的平均標本重約300多克相比，大了快一倍。 小沈術後恢復情況良好，手術後僅在雙側胸部靠近腋中線側邊留下約不到4公分的小傷口，術後在賴醫師建議下小沈穿上緊身衣塑型，術後一個月，讓他雙側雄偉的乳房變得平坦。

賴鴻文表示，目前已成功地進行近60例單孔3D內視鏡乳房手術，相關技巧也已經發表在國際知名期刊，也教導世界上許多外科醫師這項手術，造福了許多乳癌患者；唯相關乳房微創手術需要較有經驗的乳房外科醫師施行，才能減少手術相關風險。

彰基司法精神中心主治醫師張庭綱表示，小沈在於後續上可能在親蜜關係互動的時候遇到挫折，不知道如何抒發的話，可能會採取一些其他管道的方式，有人會從自己身體的狀況，譬如自己的胸部或是穿著女性的內衣，去獲得更大性的滿足或是性的刺激，藉由這樣的方式彌補心理上性需求的滿足，以及對自我親蜜關係的建立的方式。

張庭綱表示，小沈適應未來的生活，除了外觀的部分之外，包括夫妻關係的議題、情感面或是性行為方面的協調性等，都需要夫妻之間互相去做一些討論，後續可以進一步去安排夫妻的一些治療或諮商。

微創手術 醫師 豐胸

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