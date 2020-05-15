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經費不斷炊！5月以後買有ABS、CBS新機車還是有補助

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
交通部說，ABS可防止機車緊急煞車發生失控、滑倒、甩尾、翻車。本報資料照片
交通部說，ABS可防止機車緊急煞車發生失控、滑倒、甩尾、翻車。本報資料照片

公路總局給予新購配備ABS、CBS煞車系統機車的補助，4月傳出經費不足要提前喊停，民眾、車行跳腳，質疑紓困補助排擠一般補助經費。公路總局今天表示，正爭取追加5、6億元，到年底不致斷炊。

交通部規定，2019年起新款的126CC以上機車強制裝防鎖死煞車系統ABS、新款125CC以下機車強制裝ABS或連動式煞車系統CBS。

交通部說，ABS可防止機車緊急煞車發生失控、滑倒、甩尾、翻車，依據歐盟等國機車裝ABS的經驗，可降低三成死傷，對台灣每年死傷慘重的機車事故很有必要。

不過，配備這類煞車系統的新車最高可能比舊款機車貴1萬元，新規定引發民怨，還有人誤以為原本騎的舊車也要強制加裝。

公路總局緊急推出給125CC以下機車補助，備配ABS的新車，每輛4000元，配備CBS補助1000元，減輕民眾負擔。計畫為期兩年，原訂至今年底為止。然而4月底有地方的監理所公告，5月10日起暫停受理補助申請。

公路總局說，民眾換新車的意願比預期熱烈，今年3.1億元預算確實將於5月中旬用完。不過交通部正在向行政院爭取追加經費，評估到年底還要5、6億元。

公總說，去年是以第二預備金投入這項計畫，第一期經費3.1億去年9月用完，之後增加2.3億元經費。今年比去年用的還快。

公總說，為了讓民眾買新車後盡快領到補助，所以預撥經費給全台各監理所，節省再向公總請款的時間。該地方監理所當初應是判斷分配到的補助款將要不足而自行公告，不是正式的決定，現在各地持續受理補助，民眾不必恐慌。

行政院 事故 歐盟

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