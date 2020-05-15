黃蜂周日最靠近台灣 彭啟明：下周典型梅雨鋒面盤據

今天到周末仍持續是典型的夏季天氣，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，可能比過去幾天更熱一點，外出務必要防曬防中暑，而靠山區仍有午後熱對流發展機會，不排除在周六日會增多一些。下周天氣容易有較大雨勢出現，可能是今年第一波的較強降雨。

而今年第一號颱風黃蜂，彭啟明說，在昨天中午登陸菲律賓中部的薩瑪島後，緩慢的往西移動，這兩天會順著高壓東退的環流，往北的分量多一點，逐漸的北上，直接影響到呂宋島，颱風中心在周六深夜或到周日凌晨會進入巴士海峽，而受到呂宋島陸地的破壞，強度應該會顯著的遞減，可能接近熱帶性低氣壓或輕颱之間。預計將沿著高壓邊緣向北北東到東北順轉移動。

彭啟明說，周日時黃蜂颱風最靠近台灣，是否發布海上警報仍有待觀察，外圍雲系有可能稍微影響花東、恆春半島等地天氣，造成短暫陣雨，東部、東南部沿海風浪較大，其他地方仍要留意午後雷雨機會，由於高壓東退，鋒前西南風暖濕空氣，大氣較不穩定，可能出現局部較大雨勢。颱風應該在下周一就會明顯遠離對台灣影響，也和後續的鋒面系統沒有直接關聯。

最要關注的是下周的天氣，他說，預計下周一是北方鋒面系統逐步南下的過程，尤其台灣在鋒面前緣的不穩定區域內，同時太平洋高壓稍微東退南移，西南季風也逐漸從南亞發展進入南海，往台灣附近海面，暖濕的西南風也逐步增強，台灣的天氣將顯著的轉為不穩定的天氣，除了午後的熱對流外，下周一晚的天氣會越來越不穩定。

下周二開始鋒面接近台灣，配合上旺盛暖溼西南季風，彭啟明說，將是很典型的梅雨鋒面配置，各地都將會是容易有陣雨到雷雨的天氣，尤其不排除會有較為劇烈降雨的機會，是很不穩定的天氣類型，到山區或海邊的活動都要很小心。

他說，典型梅雨鋒面常常會是鋒面會在台灣上空南北擺動，同時後續又有系統接近並發展，有時會有空檔，但隨後又有對流胞移入，宛如一個很不穩定的溫床，預計下周二開始可能至少持續到下周末，連續五六天以上都將較不穩定，各地都是多雨的環境，對解除中南部的旱象可以抱持正面的期待，但也可能容易對低漥或排水較差地方，容易有災害發生。

彭啟明說，或是有小尺度的對流系統發展，往年有時會有些意外發生，只有靠即時監控預警，提高警覺，才有辦法預防，但再多的監控，有時會非常勞師動眾，尤其影響時間遠比颱風的影響為長。