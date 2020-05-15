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北方鋒面系統強對流發展 鄭明典：強降雨的季節開始了

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
颱風北上，代表熱帶水氣北上。圖／取自鄭明典臉書
颱風北上，代表熱帶水氣北上。圖／取自鄭明典臉書

颱風北上，中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，代表熱帶水氣北上。這是東南風的水氣，所以迎風面是花東。西南風沒有接上這一波擾動，但是也不遠，目前西南風的前緣在孟加拉灣醞釀中。縱使沒有熱帶過來的西南風，北方鋒面系統上也不斷有強對流發展，強降雨的季節開始了。

氣象局說，中度颱風黃蜂中心位置在鵝鑾鼻南南東方1090公里處，以每小時17公里速度，向西北轉北北西進行。今天各地大多為多雲到晴，西半部地區高溫炎熱，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

明天颱風外圍環流影響，東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨，澎湖、金門多雲到晴，西半部地區高溫炎熱，南部局部地區並有37度高溫出現的機率。

今、明兩天西南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海有長浪發生的機率；金門及馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度。

高溫 金門 颱風

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