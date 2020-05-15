下周二起梅雨季最強鋒面到 吳德榮：大量降水劇烈天氣

中央氣象局發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今天中午前後高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。南投縣、台南市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號（氣溫達36度以上）。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周日暖氣團影響，各地為晴朗炎熱，中午前後注意防曬。今天午後雲量略增，山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分平地亦有受影響的機率；北部22至35度、中部22至35度、南部23至36度、東部21至34度。

他說，周末黃蜂颱風進入巴士海峽，轉往台灣東南方海面通過，除了西半部午後有局部短暫陣雨或雷雨，東半部及及恆春半島亦有局部陣雨的機率。海邊活動應注意長浪的出現，尤其在東南部及恆春半島。

下周一台灣附近西南風漸增強，水氣增多，不穩定度提高，西半部有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，下周二起梅雨季第二道鋒面影響，呈現南北徘徊的特性，為梅雨季以來最強一波，有帶來大量降水的潛勢。下周二伴隨較強西南氣流，各地有陣雨、雷雨，要注意劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨發生。

他說，下周三鋒面南移，中南部降雨明顯、北台降雨稍緩、有短暫空檔。下周四、周五鋒面再北移，降雨範圍擴及全台，雨勢增強，應防範大量降雨的影響。下周六鋒面再逐漸往南移，中南部仍有明顯降雨，北台降雨漸緩。

他說，黃蜂颱風昨天中午登陸菲律賓後，強度逐漸減弱。黃蜂未來持續減弱，並在呂宋島附近向北迴轉進入巴士海峽，再轉向東北加速離去。對台灣的影響程度，除了相對距離，其強度及結構的變化更是關鍵；由於預報資料還會不斷調整，應持續密切注意中央氣象局的最新消息。