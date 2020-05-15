國旅本月訂房量 比去年同期增22%

國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，也連帶讓國旅出現曙光。根據最新統計，本月截至十日止，國旅訂房量較去年同期成長二成二，多半集中在花東、屏東、離島等地區。觀光學者直言，防疫旅遊和安心旅遊，兩階段中間「過渡期」不要拉得太長，否則若下一波疫情在秋冬襲來，業者「不存些錢」，大家都會很難過。

交通部長林佳龍說，知道大家悶很久了，想要走出來，目前正著手訂定防疫旅遊與安心旅遊指引，五月底將有第一批防疫旅遊團要出團。實際上，等不及防疫旅遊團出動，不少防疫「悶壞了」的民眾早就開始出遊。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰說，本月初國旅訂房量小增百分之一，但截至十日止，國旅訂房量已較去年同期成長二成二，國旅顯有復甦趨勢，不過儘管訂房量上升，但營收卻較去年同期小降百分之一，推測是不少旅宿業者為了吸客，房價調降所致。

黃正聰說，五月本是國旅淡季，但今年受疫情影響，民眾真的悶了很久，預估接下來出遊人潮會越來越多，國旅訂房量成長幅度會越來越大。

但黃正聰也提醒，觀光局目前計畫推防疫旅遊，再來才是安心旅遊，建議兩者「過渡期」不要拉得太長，盡快進入安心旅遊的階段，帶動整體觀光旅遊氣氛，讓經濟才能活絡。

林佳龍表示，防疫旅遊原則為一至三個月，會以觀光運輸業做種子，進行戶外的踩線體驗，且以國家風景區為主組織優質的旅遊行程，「把食宿遊購行」串聯起來，同時建立防疫旅遊的指引，目前已將草案送交中央流行疫情指揮中心審查，等防疫旅遊都落實後，就可擴大啟動安心旅遊，「全民就可以安心走出來」。