中颱黃蜂來亂 周末炎熱又有雨

國中會考周六登場，部分地區可能會受颱風外圍環流影響下雨，西部則可能因背風面高溫炎熱，考生要多留意。中央氣象局表示，中颱黃蜂昨已碰觸到菲律賓的小島，今明有機會減弱為輕颱。黃蜂外圍環流在這個周末對台灣影響的程度，仍視颱風接近程度。目前是台東、恆春半島會降雨，但未達大雨，而西半部地區午後有雨陣雨。沒有下雨的時候，西半部非常炎熱。

氣象局表示，黃蜂外圍環流影響台灣時，西半部因在背面側，是高溫炎熱的天氣，周六有卅三度以上，南部地區有機會達卅七度。要留意會有午後雷雨，下雨的時候就會降溫一些。

氣象局預報員李孟軒說，預計黃蜂周六會離開呂宋島進入巴士海峽。外圍環流會為台東、恆春半島帶來降雨。路徑仍有不確定性，周六是關鍵。

至於今天是為高壓迴流的天氣型態，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。