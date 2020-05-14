高中生戲水後棉條塞整天 醫師揭驚悚後果：曾害死一堆人

每個月來報到的生理期常讓女孩們覺得十分麻煩，腹痛、倦怠等不適症狀更讓女孩們恨不得早點和生理期說再見，而因天氣炎熱有的人傾向選用衛生棉條，肝膽腸胃科醫師張振榕在節目《醫師好辣》中分享，曾有女高中生和朋友戲水後，不慎未更換棉條，導致出現發燒、意識不清等症狀，嚇得家人急送醫。

張振榕在《醫師好辣》中分享一起病例，他表示一名女高中生夏日和朋友相約戲水，不料恰巧碰上生理期，只得使用棉條赴約。張振榕表示，該女高中生整天下來只換了一次棉條，返家時和家人反映有噁心、想吐的症狀，但並未多加留意、甚至沒洗澡就睡覺。當到半夜時家人發現狀況不對勁，查看後才發現女高中生發燒了，甚至出現意識不清症狀，嚇得家人急忙送醫。

女高中生送抵急診抽血檢查後，正常情況下白血球指數約8千到1萬，但她竟高達1萬3千多，血壓更不到90mmHg，馬上轉往加護病房做一系列檢查，結果發現女高中生血液裡竟有一種名為「金黃色葡萄球菌」的細菌。張振榕表示，檢測出現金黃色葡萄球菌通常是皮膚遭到感染，但女高中生經檢查後都無相關症狀，醫師接著詢問家屬才發現全因棉條未更換才出事。

張振榕接著解釋，女高中生罹患的症狀為「毒性休克症候群」，相關症狀包含發燒、低血壓等等。張振榕表示，女性使用棉條建議3至4小時須更換一次，假如未定時更換，選用的棉條吸水力過強恐會造成私密處過於乾燥，摩擦後就會產生許多傷口，此時細菌就會進入身體造成感染。張振榕提到女高中生後來住院時，不僅全身起紅疹，皮膚更「宛如金蟬脫殼」般脫落，最後靠施打抗生素才控制病情。

張振榕補充，棉條在1980年代問世時，美國出現840多個不當使用棉條的案例，全是因長時間未更換棉條導致毒性休克症候群。婦產科醫師陳保仁也提到上述美國案例十分著名，當時棉條常常標榜「吸血量大」，但放久了容易產生如同敗血症的症候群，後來為了避免造成悲劇，棉條開始限制吸血量、超過負荷就會流出來，提醒使用者更換棉條。

另外，張振榕表示不見得要選用吸水力強的棉條，應該選擇吸水力適當的棉條，因為吸水力越強、越容易造成私密處乾燥，反而容易讓使用者感受不到棉條的存在，導致使用者可能忘記取出棉條引發感染。