頭皮癢用雞蛋洗頭會比較好嗎？權威皮膚科醫師這樣說

頭皮癢、頭皮長紅疹，用雞蛋洗髮會比較好嗎？開業皮膚科醫師趙昭明指出，選用適合的洗髮精及正確洗髮相當重要。洗髮精除了洗頭髮外，更重要的是可以將頭皮洗乾淨。有了健康的頭皮，才會有健康的頭髮，也就不會發生頭皮癢困擾。至於用雞蛋洗髮，蛋汁可能有細菌汙問題，並不建議使用。

趙昭明指出，用對洗髮精洗頭很重要，應選擇適合自己的洗髮精，但必須視個人的頭髮及頭皮狀況而定。有人屬於乾性，那就不宜選擇洗淨力太強的洗髮精，避免頭皮洗得太乾淨而發癢，甚至掉頭皮屑；如果頭髮及頭皮是屬於比較油性的，若用太滋潤的洗髮乳，就容易頭皮阻塞，引發毛囊炎。

洗頭髮的水溫最好維持在40至42℃，不宜太冷、也不宜太熱。如果洗頭用太熱的水，容易把頭皮上的油脂洗得太乾淨，頭皮反而易發癢及掉屑，如果用太冷的水洗頭，頭部血管容易收縮，容易引發頭痛不舒服。

正確洗頭的方法，首先將頭用水潤濕，將洗髮精倒適量在手心上，之後將洗髮精在頭髮上抹勻，接著用指腹按摩頭皮1至2分鐘，之後再用清水沖掉，記得一定要沖乾淨，不要讓洗髮精在頭髮及頭皮上殘留。

此外，想要有健康的頭皮，在平常飲食、生活作息上也要特別注意，要少吃辛辣食物，睡眠要充足，尤其在溫差大的時節裡，更要小心呵護清潔保養。染燙髮的確容易傷頭皮，易引起接觸性皮膚炎，建議染髮至少間隔三個月以上才能再染髮，燙髮則是一年兩次。