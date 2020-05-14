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石門水庫今水位222m 他們下潛55m在167處檢修壓力大

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
潛水夫裝備有完整的維生系統和控制台連線。圖／北區水資源局提供
潛水夫裝備有完整的維生系統和控制台連線。圖／北區水資源局提供

石門水庫正值枯水期，水利署北水資源局除嚴格調控供水，少水大作戰，目前也是夏季防汛時節，趁水位下降到新低，颱風豪雨還沒來，幾位潛水夫連日重裝備下潛到至少55公尺深的水庫永久河道放水口（PRO），還有發電進水口，檢修各種水下設備。

潛水工作是為確保水庫設備在颱風來襲和平時能正常運轉，又要嚴防潛水夫病，屬於高風險工作，北水局擁有減壓艙等具一流水準的裝備和儀器，這些年做出口碑，連勞動部都指定安排觀摩，必要時借場地規畫教育訓練，培植人才也向業界推薦。

「（控制台問）鋁梯可以用嗎」、「還好（潛水夫回答）」「現場狀況如何」...，石門水庫大壩下方永久河道放水口、發電進水口處，潛水夫正在水面下工作，同時和水面上的工作平台控制室同事通話。這幾天一早，潛水夫兩人一組，每位潛水夫又有兩位組員幫忙穿上重裝備，接著仔細檢查頭盔、潛水的連線等裝備是否都按規定著裝，確認沒問題，潛水夫就噗通到水面下工作，下去上來都要慢慢動作，不能急降猛升。

北水局指出，現在水庫水位222公尺，PRO在167公尺位置，等於要下潛55公尺深，如果是滿水位245公尺非下去不可，至少要潛入水面以下78公尺，每下潛10公尺就增加1公尺的壓力。處在這樣的環境，身體不能自然排出體內氣體，這時候氣體隨著血液流竄對健康是一大威脅，全賴潛水裝備的維生系統感應裝置和岸上控制室連線，工作人員隨時注意潛水夫的心律、意識和健康情況。

上岸後，最能保護潛水夫健康的減壓艙也在工作平台上，如果不馬上進減壓艙，一段時間就有可能造成血管栓塞、骨頭壞死，也就是俗稱的「潛水夫病」，這是為什麼潛水夫屬於高風險工作的主因，利用枯水期水庫水位下降時工作，目的之一是減輕部分風險保護健康。

北水局表示，每年夏季防汛期來臨前，2、3月發包水下維修工作，期程約50個工作天，潛水夫負責檢查水下設備狀況和清理攔汙柵等基本修護，水下50多公尺的視線不好，他們的頭盔上有燈和攝影機，可以把即時影像傳回控制室和對話，潛水衣裡有完整的維生感應系統，控制室人員隨時注意潛水夫的健康情況。

潛水夫也是高技術的工作，培育人才不容易，健康很重要，水下工作包含下、上時間不超過40分鐘，以這幾天石門水庫水位222公尺的工作環境，只能在水下工作半小時，上岸後進減壓艙協助身體恢復正常排氣功能，因此看似簡單的工作，其實每個環節都不能馬虎。

石門水庫潛水檢修水上工作平台。圖／北區水資源局提供
石門水庫潛水檢修水上工作平台。圖／北區水資源局提供
一位潛水夫的裝備必須有兩人幫忙著裝。圖／北區水資源局提供
一位潛水夫的裝備必須有兩人幫忙著裝。圖／北區水資源局提供
防汛期每個工作環節都不能馬虎，要縝密規畫。圖／北區水資源局提供
防汛期每個工作環節都不能馬虎，要縝密規畫。圖／北區水資源局提供

石門水庫 水利署

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