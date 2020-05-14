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驚！台灣去年吃掉「超過3萬座101高度」的Zespri奇異果
全球奇異果領導品牌Zespri今(14)日於台灣宣布品牌全面升級，提出品牌新識別、健康新主張「放肆享受你的健康」以及鮮明的品牌精神「大膽、真實、且讓人出乎意料」，這也是Zespri成立23年來首度進行品牌升級。
以「係金ㄟ!」、「起來」、「打開舞」這些幽默廣告讓台灣民眾印象深刻的Zespri，品牌新Logo的設計構想在於捕捉咬下Zespri奇異果後，口中迸發飽滿多汁的感受，也保留了品牌獨有的資產，讓紅色Z更為鮮明，同時摒棄中規中矩的形狀，選擇混合尖形和圓形營造活力感。同時強調「健康絕非總是無趣、充滿限制」。
Zespri也特別鎖定五大族群─上班族、媽媽、年輕女生、健身族群以及全族群，推出點心食譜。像是推薦給上班族的「奇異果綜合沙拉」，具飽足感又不因攝取過多的澱粉而昏昏欲睡；孩子的下課後點心「奇異果瑪芬」，甜鹹滋味，也為孩子的健康加分；年輕女生的「奇異果輕優格」；以及健身族群最愛的三大聖品─奇異果、香蕉及豆漿通通尬在一起迸出新滋味。
Zespri台灣區行銷經理陳香君表示，台灣是Zespri全球第6大主要銷售市場，於亞洲排名第4。奇異果深受台灣人喜愛，據統計，台灣2019年銷售量為880萬箱奇異果，相當於超過3萬座台北101的高度。2019年Zespri台灣銷售額超過40億新台幣；2020年預估總量成長5%。
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