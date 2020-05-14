高血壓年輕化 醫師建議每人定期量血壓

40歲的業務陳先生經常需要應酬，飲食口味偏重，身材高壯自認身體健康，沒有健康檢查的習慣，日前因劇烈頭痛到台北慈濟醫院急診室求診，醫師發現他的血壓高達160/100mmHg，趕緊靜脈注射降壓藥物。台北慈濟醫院心臟內科醫師張耀庭提醒，須重視生活習慣及定期量血壓。

台北慈濟醫院表示，5月17日是「世界高血壓日」，高血壓被視為「隱形殺手」，近年已成為台灣十大死因之一。研究指出，18歲以上在台灣的盛行率約25%，平均每4人就有1人罹患高血壓，而45歲以下的發生率大約是7%，且隨著世代演變，有越來越高的趨勢。

張耀庭說明，血壓是血液由心臟送出時在動脈血管內產生的壓力，當血流通過周邊小動脈時，若血管狹窄、硬化或肌肉收縮擠壓管壁，就會使血管壓力上升，形成「高血壓」。

高血壓可分為「原發性」跟「次發性」兩種，大部分患者屬原發性高血壓，成因與遺傳、飲食、肥胖、生活型態等環境因素相關；而次發性高血壓的患者比例占整體高血壓的5-15%，多為內分泌疾病所導致。

張耀庭表示，由於高血壓初期不會有明顯症狀，若無定期量測血壓的習慣，偶爾的頭暈、頭痛、胸悶往往容易被忽略；因此許多病患是因血壓過高導致急性劇烈頭痛、心肺等器官受損、呼吸困難到急診就醫時，才驚覺自己早已罹患高血壓。

張耀庭表示，初次因高血壓就診的病患，醫師會透過詳細問診、理學檢查、抽血、尿液檢查了解病患生活、飲食習慣，電解質等數據並評估肝腎功能；視病患情況安排心電圖、X光等影像學檢查，了解是否有心血管疾病或因高血壓導致的身體器官傷害。

若懷疑為次發性高血壓患者，將會診新陳代謝科，進一步評估內分泌疾病的可能性。一般而言，罹患高血壓的患者僅能改變生活型態及服用藥物以控制血壓。心臟血管科醫師會以讓血管放鬆的「鈣離子阻斷劑」和調節荷爾蒙的「血管張力素受體阻抗劑」，輔以利尿劑、交感神經阻抗劑、血管擴張劑等降壓藥物予以治療。

張耀庭指出，高血壓已有明顯年輕化趨勢，若未及早控制，恐導致不可逆的慢性疾病及身體傷害。民眾務必養成定期測量血壓的習慣。量血壓時，須將壓脈帶綁在上臂距離手肘「二指寬」的位置，最佳測量時機為剛起床時或睡覺前；不建議在運動後、飲用咖啡因飲料及菸酒後測量，以免影響準度。