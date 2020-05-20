三十而立 代謝沒力 濃茶幫你

年過30、生活習慣步上正軌，是不是感覺身體狀態大不如前？面對缺乏運動、三餐依賴外食，每回健康檢查報告到手就看到驚人的血脂與體脂肪！營養學專家點出喝濃茶就可以輕鬆減緩身體負擔，原來是濃茶裡的兒茶素濃度高，減少體脂肪形成、調節血脂。飲用濃茶竟然就有這麼多的好處，追求健康原來這麼簡單。

三十而立是青年立足社會的黃金歲月，不過，龐大的生活壓力讓人會有喘不過氣的感覺。首先是發現體力開始走下坡，想要找出時間規律運動，卻因為工作和家庭兩頭燒擠不出時間，想要一周至少運動兩次都成為奢求。再加上外食機會多，三餐無法定時定量。

規律運動和飲食控制難以認真實行，在這樣的都會生活型態下，吃太多、屯來體脂肪；吃太油、堆出血脂肪，哎喲，讓身體面臨體脂肪和血脂肪雙雙堆積，這樣的狀態讓身體太失控，更因為三十後代謝開始下降，想追求更好的生活型態、保持身體最佳狀態已經成為紙上談兵。

吃過量食物形成過多體脂肪，飲食過於油膩造成血脂過量，年過三十該如何應付這二大麻煩？營養學專家吳映蓉博士指出，喝濃茶可以輕鬆減緩身體負擔！

茶中含有兒茶素，濃茶裡兒茶素含量更高！ 圖／早安健康 提供

營養博士吳映蓉指出，茶類本身含有兒茶素，在濃茶當中兒茶素的濃度更高。兒茶素有助於減緩體脂肪形成，並達到不易形成體脂肪功能。

想要體脂肪形成減少？兒茶素是一大幫手。 圖／早安健康 提供

此外，兒茶素有助於延緩低密度脂蛋白氧化，進而達到調節血脂功能。

有血脂困擾？多喝濃茶攝取兒茶素有調節之效。 圖／早安健康 提供

要運用簡單的方式為健康生活型態加分，原來關鍵就在-------濃茶。

挑濃茶先看有國家健康食品認證，簡單方便有保障。 圖／早安健康 提供

選擇飲用濃茶當然得國家掛保證！建議選擇有國家健康食品「調節血脂」或「不易形成體脂肪」認證的濃茶，讓追求健康、擁抱美好生活更加有效率。

有些人擔心飲用濃茶會不會對消化道機能有影響？其實只要適時適量飲用，濃茶也是餐後的絕佳飲品。原來濃茶中的胺基酸濃度會產生濃厚回甘感，不苦澀的喉韻充滿了口腔。營養師表示，在餐後一小時飲用會更好，因為這樣濃茶不但不會干擾營養素的吸收，也能沖刷口中油脂，取其清爽解膩功效，還能減緩身體負擔，一舉多得就是濃茶大加分之處。

品口濃茶喝出淡定人生滋味，回甘轉輕甜帶出風輕雲淡的人生。餐後一小時喝杯濃茶減緩身體負擔，一起為健康乾杯。