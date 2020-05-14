家長憂疫情延遲幼兒疫苗接種 醫：暴露感染其他傳染病

新冠肺炎疫情期間，部分家長為減少出入醫療院所，延遲幼兒疫苗接種時程，嘉義市衛生局統計，五合一疫苗、麻疹及A型肝炎等第1劑接種率降低，醫院臨床觀察近3成嬰兒未按時施打預防針，憂心嬰兒暴露感染其他傳染病風險，呼籲家長應按時帶孩子接種，才能有完整保護力。

嘉義市衛生局指出，1歲以下幼兒常規疫苗，包括B型肝炎第2劑及五合一疫苗第3劑，接種率正常，但五合一疫苗第1劑，及麻疹、腮腺炎、德國麻疹第1劑、A型肝炎第1劑，疫苗接種率降低近1成，衛生所已透過電話、明信片催注。

嘉義基督教醫院兒童醫學部主任周信旭指出，疫情期間小嬰兒沒有口罩可戴，臨床約有近3成家長，未帶嬰兒到院注射預防針，但這樣可能顧此失彼，建議可使用嬰幼兒防護面罩，減少飛沫傳染。

嘉義市衛生局表示，嬰幼兒對疾病抵抗力較差，免疫防護機轉尚未成熟，打完疫苗後至少需要2至4週才會逐漸形成保護力，若延遲施打、感染機率增加，因此按時接種相當重要。像是最近天氣炎熱，是日本腦炎好發季節，日本腦炎是透過蚊蟲叮咬傳染，家長不可不慎。

衛生局指出，嬰兒出生至滿2歲3個月，因施打疫苗時間密集，家長比較不容易忘記，但滿5歲至入國小前則易忽略，家長若憂心醫院環境，亦可改至東西區衛生所接種，衛生所也增設兒童閱讀空間，讓孩子等待打疫苗時，減少緊張不安氣氛。