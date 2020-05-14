大安埤山採礦恐衝擊25萬人用水 拍板進二階環評

永侒實業公司擬在宜蘭重要水源頭大安埤山開採瓷土礦，遭5萬多人連署反對，由於可能衝擊25萬人用水、且森林開礦後復育工作困難，當地也將規畫為國土保育區第一類，環評專案小組今天以4比2表決此案應進入更嚴格的二階環評。

礦業法修法歸零，但可能重啟修法，永侒實業公司20多年前曾在宜蘭採礦，但近20年來已停礦，永侒礦權將在今年6月30日到期，開礦預定地更即將被列為保育區，此時提出新的開礦環評案格外敏感。

今天有20名正反方民眾登記發言，地球公民基金會花東山林主任黃靖庭說，礦務局始終沒有說明清楚此案的必要性、需求性，就轉送環保署審查，若此案真的通過等於是陷環評委員於不義，至少要等礦務局做完政策環評、說明必要性後再討論。許多支持方居民表達，當地是非常重要的水源區，不希望水資源遭到汙染，社區好山好水、也在發展觀光產業，不希望一個礦場導致整個社區衰敗。

多名反方居民表示，當地20多年前開礦並沒有影響水質，且永侒公司多年來非常照顧當地村民，提供營養午餐、老人便當、三節禮品還有獎學金，願意跟礦場共存共榮，贊成合法申請、嚴格審查。

宜蘭縣府代表說，本案開採範圍依照國土計畫法將畫設為國土保育區第一類，已經送到內政部審核，希望環評委員審慎評估。宜蘭市長也說，宜蘭沒有水庫儲水，當地是非常重要的水源地，一旦山林遭到破壞，要恢復的難度相當高，希望基於生態永續退回開發申請。

環評委員袁菁表示，針對民眾最在意的部分，要確保水質不受影響、並提出應變及減輕對策，但根據永侒提供的資料來看，無法判對現在的開發行為對地下水質有無影響。

環評委員李培芬說，永侒雖說森林開發16年後就可恢復，但以他專業認知，森林開發不可能16年後就恢復，且提出迴避、減輕衝擊對策看起來都是表面話而已。他對此案看法是「對環境面衝擊很大」，開發後對未來的生態恢復或水源恢復都有很大難題，「此案要嘛駁回，動用否決權，要嘛進入二階」。

環評委員白子易則說，永侒的環說書「跟學生送審的論文一樣燒腦」，格式、詳細度都要大幅修正，才符合環評精神，相關環境品質調查評估應該更加詳細，且對於當地民意要審慎因應，水文、水質、邊坡穩定分析都要重新調查。

主席簡連貴說，目前礦業法修訂中，永侒礦業權又將到期，當地又將被畫設為保育區，本案開發相關性、必要性、急迫性要釐清。

永侒公司表示，礦區排放口處理好，不會對水質造成太大衝擊，舊礦區也化驗過水質，顯示沒有問題。至於委員要求的水資源、邊坡穩定分析等深入調查資料，願意遵照辦理。

閉門會議上，多數委員認為此案仍有疑義，對當地生態、水資源恐造成重大影響，兩名委員贊成補件再審，四名委員認為應該進入二階環評或駁回開發，最後決議進入二階環評。