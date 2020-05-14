不再有心無力 慈濟醫院照護心臟團隊獲服務品質認證

花蓮一名50歲的趙先生，10年前做過人工瓣膜置換術，飲食沒有控制好就會水腫，嚴重時還要住院治療，後來到花蓮慈濟醫院接受心衰竭照護團隊的治療，才恢復身體功能。慈濟照護團隊結合心臟科醫師、營養師及藥師等，獲得醫院評鑑暨醫療品質策進會「心衰竭照護服務品質認證」的肯定。

慈濟醫院心功能檢查室主任劉維新指出，很多心臟衰竭的病人，因為心臟功能剩下不到3成，常覺得「有心無力」；比較嚴重的病人，可能因天氣變化影響血管收縮，覺得不舒服，甚至需要住院治療，因此有些病人會覺得看不到明天，也找不到生存的動力。因此，慈濟醫院1993年成立花蓮第一間心導管室，搶救許多生命。

慈濟醫院心衰竭照護團隊整合心臟科醫師、護理師、個案管理師、營養師、復健科、藥師、社工師等成員，組成全面性的照護團隊，協助病人在治療中，能接受到完整的團隊治療模式。除醫療照護、用藥習慣、生活飲食外，住院期間團隊就從床邊復健開始介入。劉維新說，因為病人往往是急性期入院，要慢慢恢復身體功能，出院後適度的運動，也是維持心臟功能的重點之一。