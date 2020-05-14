防疫旅遊僅2團？ 林佳龍：將逐步開放

交通部長林佳龍14日備詢時表示，將於5月底開放「防疫旅遊」，不過國民黨立委洪孟楷質疑，防疫旅遊公布的「踩線團」只有2團，無法真正促進全台觀光業，林佳龍回應，會請全台業者送報告，經過交通部評估後會全台性開放。

14日是內閣總辭，國民黨立委陳雪生問林佳龍是否會留任交通部，林佳龍僅表示，蘇貞昌有跟他約之後要見面，但尚未清楚去留。

防疫行程逐步開放

洪孟楷表示，根據媒體報導，交通部將於5月底開放防疫旅遊的踩線團只有北海岸、宜蘭2個地方，他質疑只有開放一部份地區無法真正讓觀光業振興。林佳龍表示，防疫旅遊不會針對特定區域，而是經過旅遊工會考察後，提案送到交通部決議哪些點可以開放。

洪孟楷另外也質疑，交通部推動防疫旅遊雖然是好事，若沒有強制手段分流旅行人潮，因民眾平日要上班，根本做不到平日與假日的分流。林佳龍則表示，之前推動國旅也是利用非假日，會參考以前的模式，也會鼓勵企業、公務員的員工旅遊辦在平日因應。

配套措施要做好

民進黨立委陳歐珀提醒林佳龍，未來要開放旅遊的話，雙鐵（台鐵、高鐵）的防疫措施是影響民眾是否願意出遊的重要因素，交通部要如何調整？林佳龍回應，目前雙鐵還是要戴口罩，不過考慮到有些班次的通勤耗時較久，會適度開放飲食，但詳細辦法還要跟指揮中心討論。

無黨籍立委趙正宇則提醒，交通部在勞動節連假推出1968的APP，有民眾誤解為疫情熱區的現象，希望未來實施防疫旅遊時可以改善且說明清楚。林佳龍也承諾，會加強1968的準確度，並配合防疫旅遊，針對被1968列入熱區的景點推出套裝行程，讓人流受控制、有序的回流景點。

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