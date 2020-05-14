當勤洗手已成日常 乾淨不乾燥的「乾洗手噴霧」成新寵

防疫關係，「勤洗手」已成為每個人的日常，但如何讓「手手乾淨不乾燥」？保養品牌Fées法緻推出「修護乾洗手噴霧」，呼籲手部清潔以及同時保濕的重要性。

Fées法緻「修護乾洗手噴霧」，含有75%酒精成份協同1:1比例的水解荷荷芭酯和甘油，訴求透過用量充足和仔細搓揉兩大重點，隨時守護健康的同時，也能更進一步嚴防乾燥引起的白紋、脫屑等不適變成健康缺口。

儘管國內新冠肺炎疫情已趨緩，但防疫的生活好習慣仍不可鬆懈。Fées法緻5月特別推出多個「修護乾洗手噴霧」優惠方案，包括：官網提供修護乾洗手噴霧50ml三入/NT$599優惠；專櫃則提供：修護乾洗手噴霧-薰衣草50ml提供三入NT$680的優惠價，品牌會員享四入NT$850專屬優惠，同時還有囊括兩種乾洗手商品的禮盒。

Fées法緻「修護乾洗手噴霧」使用方式相當方便，只需取適量於手中搓揉至乾爽即可，特別推薦使用時刻如幫寶貝換尿布和任何照顧動作前/搭乘客運、公車等大眾交通工具後，野餐或在不易取得水源處活動時，以及逛街或購物摸觸推車或商品後。