營養師：高血壓患者搭配蔬果1天攝取20至25g膳食纖維

衛福部桃園醫院營養科主任范純美指出，夏天來了，不少當季食材烹調出的美食很誘人，高血壓患者本身或照顧者在飲食管控上常見的問題和要注意事項多，主要部分包括掌握低鈉原則，烹調上多使用天然的辛香料如蔥、薑、蒜、香菜、九層塔；在酸味的部分使用檸檬、鳳梨、番茄來做菜可增添食物的風味並減少鹽的用量。

烹調湯品可以加入中藥材人蔘、當歸、黃耆、枸杞、紅棗、黑棗取代鹽。另外還要善用營養標示，外食族仔細瞧瞧包裝食品的鈉含量如果註記400毫克，就相當於1公克鹽，1天建議5公克鹽分攝取。

再者，高鉀、高鈣、高纖也是重點，鉀離子能幫助維持細胞內液體和電解質的平衡狀態，建議飲食中5分蔬菜5分水果中要有含豐富的鉀與纖維，可以幫助幫助調節血壓。高纖以全榖雜糧為主食，如吃糙米、五穀米、地瓜適量攝取豆製品像豆腐、豆漿、毛豆搭配每天的蔬果量可以達到1天20至25公克膳食纖維攝取。選擇乳品類因含有鈣質可以放鬆肌肉穩定血壓。

范純美建議高血壓患者紅肉換白肉，吃堅果用好油，護心降脂有一套，也要維持健康體位搭配有氧運動飲食控制，不只瘦身又降壓。