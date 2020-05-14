盼黃蜂及時雨 北水局、水公司、水利會設機動供水平台
北區水資源局表示，中央氣象局12日晚上發布今年第1號颱風「黃蜂」，預估周末最接近台灣，北水局也完成防汛整備，同時嚴控所轄各水庫水情努力穩定供水。
北水局局長江明郎說，面對汛期來臨，已於4月底完成所轄水庫防汛整備演練，各水庫供水與閘門系統及發電機等設備也檢測完畢，也利用低水位期間進行水下設施檢修，同時與地方政府及翡翠水庫建立資訊平台，讓水庫操作資訊能迅速傳遞供防颱應變。
江明郎指出，石門水庫於5月11日蓄水率跌破3成，今天蓄水量僅餘5700萬噸，對於黃蜂颱風及其導引西南氣流帶來的及時雨，北水局已與台水公司及水利會建立供水協調平台，可因應整體降雨變化隨時機動調控水庫供水，希望努力化解水庫旱象。
江明郎說明，隨著國內新冠肺炎疫情日漸紓緩，梅雨及颱風期到臨將力求逐歩化解水庫旱象，北水局面對水庫防汛絕不會掉以輕心，將全力讓民眾及產業均能安全確保及用水無虞。
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