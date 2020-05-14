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日月潭紅茶加麻豆柚花 茶改場魚池分場推「悠香紅茶」

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
悠香紅茶。圖／魚池鄉農會提供
悠香紅茶。圖／魚池鄉農會提供

農委會茶改場魚池分場推出改良式窨製技術，使用當地南投縣日月潭紅茶，及台南市麻豆文旦樹鮮花為材料，生產紅茶新商品「悠香紅茶」，在茶湯入口後，醇郁的茶韻中，伴隨著柔和優雅的柚花香，創造出味覺的新感受，及台灣紅茶產品的新亮點。

茶改場魚池分場位於國內著名旅遊景點「日月潭」畔，自1936年建場迄今，已有80多年悠久的歷史，多年來從事紅茶相關技術研究，孕育出許多聞名遐邇的紅茶品種，如台茶7號、台茶8號、台茶18號 (紅玉)、台茶21號 (紅韻) 及台茶23號 (祈韻)等。

茶改場場長蘇宗振表示，目前魚池分場開發改良式窨製技術與產品的研製，可依據不同茶類及國產原物料特性，透過精準的比例調配及階段式製程改良，經過冷、熱多次交替窨製處理，使茶類產品更加多元化及加工過程更具人性化。

魚池分場研發的改良式窨製技術，可將台灣茶類搭配不同新鮮食用花草，開發出與單品茶類截然不同的新風味產品，讓消費者對台灣茶類有耳目一新的感覺，不再停留在單品茶類的認知。透過窨製技術可讓茶類有不同的風味及口感，更能讓消費者有更多的選擇。

茶改場表示，以「悠香紅茶」為例，即是以日月潭大葉種紅茶，搭配台南市麻豆新鮮柚花為材料，運用冷、熱交替窨製技術處理，將柚花香氣融入紅茶中，茶湯水色琥珀明亮、滋味具有鮮爽醇甜的口感，加上悠然飄郁的柚花香，是一款兼具紅茶與柚花香氣及滋味的紅茶新產品。

日月潭 農委會 文旦

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