聽新聞
test
0:00 / 0:00
夏日腳步近…天熱戴口罩 謹記「3對策」防中暑
為防範新冠肺炎侵襲，人人戴口罩自保，但天氣漸漸炎熱，長時間戴著口罩讓人悶熱難耐，尤其夏日腳步漸近，防止因戴口罩引發中暑危機，建議謹記三對策因應。
近期天氣漸熱，由於疫情未歇，民眾外出仍須戴口罩防疫，酷熱天氣下長時間戴口罩，容易引發脫水及中暑危機。根據《今日新聞》報導，日本媒體指出，戴口罩會在口罩內部蓄積濕氣，不易察覺口渴、缺水，因而忘記補充水分攝取。
為避免天熱戴口罩引發中暑危機，日媒整理出三大因應對策：
一、注意補充水分，每日最好能攝取1500毫升的水量。
二、每天測量體重，在同時間、穿著同樣的服裝測量，若較前一日減輕達到3%，可能已經有脫水現象。
三、以室內運動取代室外運動。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言