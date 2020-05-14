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夏日腳步近…天熱戴口罩 謹記「3對策」防中暑

聯合新聞網 / 綜合報導
炎熱天氣長時間戴口罩，要注意補充水分攝取，防止中暑。示意圖／中新社
炎熱天氣長時間戴口罩，要注意補充水分攝取，防止中暑。示意圖／中新社

為防範新冠肺炎侵襲，人人戴口罩自保，但天氣漸漸炎熱，長時間戴著口罩讓人悶熱難耐，尤其夏日腳步漸近，防止因戴口罩引發中暑危機，建議謹記三對策因應。

近期天氣漸熱，由於疫情未歇，民眾外出仍須戴口罩防疫，酷熱天氣下長時間戴口罩，容易引發脫水及中暑危機。根據《今日新聞》報導，日本媒體指出，戴口罩會在口罩內部蓄積濕氣，不易察覺口渴、缺水，因而忘記補充水分攝取。

為避免天熱戴口罩引發中暑危機，日媒整理出三大因應對策：

一、注意補充水分，每日最好能攝取1500毫升的水量。

二、每天測量體重，在同時間、穿著同樣的服裝測量，若較前一日減輕達到3%，可能已經有脫水現象。

三、以室內運動取代室外運動。

口罩 中暑 高溫

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