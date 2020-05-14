夏日腳步近…天熱戴口罩 謹記「3對策」防中暑

每個月來報到的生理期常讓女孩們覺得十分麻煩，腹痛、倦怠等不適症狀更讓女孩們恨不得早點和生理期說再見，而因天氣炎熱有的人傾向選用衛生棉條，肝膽腸胃科醫師張振榕在節目《醫師好辣》中分享，曾有女高中生和朋友戲水後，不慎...

2020-05-14 22:13