七旬失智嬤購物跌倒 國健署籲3招建構友善環境

「失智保護有三招，友善環境靠你我。」台灣目前已有逾28萬名失智者，據衛生福利部統計顯示，2017年健保資料中因失智症就醫者約17萬人，其中高齡者更佔多數，65歲以上就佔了16.8萬人。而據國健署統計，早餐店、大賣場及大樓是失智者除待家中外，較常出沒地點。

國健署署長王英偉呼籲，台灣失智症患者越來越多，全民可多些愛心、耐心，看到行動緩慢或疑似失智者時，可運用「主動關懷」、「幫助選擇」、「安撫情緒」等保護3招，主動上前幫助，讓失智者與其照護者均能得到支持及關懷，於社區安心生活。

國健署今舉行「三招打造失智保護網」記者會。國健署社區健康組組長羅素英表示，因失智症患者多數為居住家中並在社區中活動，為了讓各職場的人員了解如何幫助失智症患者，國健署特別錄製三支影片，包括：「早餐店篇」、「大賣場篇」及「大樓保全篇」，內容包括如何協助失智者購物、點餐、問話、主動協助等，呼籲各界聯手一起打造失智症者友善的社會環境。

出席的全聯門市店副理張祐誠，分享日前店內遇到年約七旬的老婦人在店內選購商品、準備走到結帳區時摔倒，並短暫昏迷，由於店內人員平時就有訓練，因此隨即上前問候並立即送醫；而看到老婦人身上有配戴聯絡資訊，也隨即與其家人聯繫，才知老婦人有失智症，所幸送醫後無大礙。

羅素英說，國健署自2018年起即與地方政府推動「失智友善社區計畫」，2019年在九縣市建置十個失智友善示範社區，透過不同場域的宣導與工作人員的教育訓練，提升工作人員對於失智症的認識。