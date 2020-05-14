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七旬失智嬤購物跌倒 國健署籲3招建構友善環境

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
國健署社區健康組組長羅素英表示，國健署錄製三支影片，內容包括如何協助失智者購物、點餐、問話、主動協助等，呼籲各界一起打造失智症者友善的社會環境。記者簡浩正／攝影
國健署社區健康組組長羅素英表示，國健署錄製三支影片，內容包括如何協助失智者購物、點餐、問話、主動協助等，呼籲各界一起打造失智症者友善的社會環境。記者簡浩正／攝影

「失智保護有三招，友善環境靠你我。」台灣目前已有逾28萬名失智者，據衛生福利部統計顯示，2017年健保資料中因失智症就醫者約17萬人，其中高齡者更佔多數，65歲以上就佔了16.8萬人。而據國健署統計，早餐店、大賣場及大樓是失智者除待家中外，較常出沒地點。

國健署署長王英偉呼籲，台灣失智症患者越來越多，全民可多些愛心、耐心，看到行動緩慢或疑似失智者時，可運用「主動關懷」、「幫助選擇」、「安撫情緒」等保護3招，主動上前幫助，讓失智者與其照護者均能得到支持及關懷，於社區安心生活。

國健署今舉行「三招打造失智保護網」記者會。國健署社區健康組組長羅素英表示，因失智症患者多數為居住家中並在社區中活動，為了讓各職場的人員了解如何幫助失智症患者，國健署特別錄製三支影片，包括：「早餐店篇」、「大賣場篇」及「大樓保全篇」，內容包括如何協助失智者購物、點餐、問話、主動協助等，呼籲各界聯手一起打造失智症者友善的社會環境。

出席的全聯門市店副理張祐誠，分享日前店內遇到年約七旬的老婦人在店內選購商品、準備走到結帳區時摔倒，並短暫昏迷，由於店內人員平時就有訓練，因此隨即上前問候並立即送醫；而看到老婦人身上有配戴聯絡資訊，也隨即與其家人聯繫，才知老婦人有失智症，所幸送醫後無大礙。

羅素英說，國健署自2018年起即與地方政府推動「失智友善社區計畫」，2019年在九縣市建置十個失智友善示範社區，透過不同場域的宣導與工作人員的教育訓練，提升工作人員對於失智症的認識。

而對失智者的保護三招如下：主動關懷：大樓保全、早餐店與賣場的員工接觸的客人形形色色，若覺有異狀，可主動詢問來降低失智者的焦慮；幫助選擇：早期或輕度失智者會有思緒中斷、忘詞等狀況，可上前提供選擇幫顧客完成任務；安撫情緒：失智症者可能因短期記憶缺失，出現重複的行為，用穩定口氣安撫其情緒，可減輕衝突、緩解失智者的焦慮。

國健署今舉行「三招打造失智保護網」記者會，呼籲全民可多些愛心、耐心，看到行動緩慢或疑似失智者時，可運用「主動關懷」、「幫助選擇」、「安撫情緒」等保護三招，讓失智者與其照護者均能得到支持及關懷，於社區安心生活。記者簡浩正／攝影
國健署今舉行「三招打造失智保護網」記者會，呼籲全民可多些愛心、耐心，看到行動緩慢或疑似失智者時，可運用「主動關懷」、「幫助選擇」、「安撫情緒」等保護三招，讓失智者與其照護者均能得到支持及關懷，於社區安心生活。記者簡浩正／攝影
全聯門市店副理張祐誠（中），分享日前店內遇到年約七旬的老婦人在店內選購商品時摔倒，並短暫昏迷，店內人員隨即上前問候並立即送醫，也隨即與其家人聯繫，才知老婦人有失智症，所幸送醫後無大礙。記者簡浩正／攝影
全聯門市店副理張祐誠（中），分享日前店內遇到年約七旬的老婦人在店內選購商品時摔倒，並短暫昏迷，店內人員隨即上前問候並立即送醫，也隨即與其家人聯繫，才知老婦人有失智症，所幸送醫後無大礙。記者簡浩正／攝影

失智症 國健署 患者

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