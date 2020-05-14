疫情影響 婦團：接獲職場懷孕歧視諮詢電話暴增135倍

新冠肺炎疫情雖逐漸趨緩，但婦女新知基金會指出，近幾個月接獲職場懷孕歧視的諮詢電話量暴增，跟去年同期數據相比，諮詢案件暴增135%。

婦女新知基金會秘書長周于萱說，有些企業以疫情影響為由，不給懷孕員工請安胎假、產假等，甚至直接言語暗示，若請了假，恐怕再也回不來。勞動部官員表示，若雇主不給員工請性別工作平等法相關假別，可罰2萬到100萬元。

周于萱表示，今年1到4月間，接到女性勞工來電諮詢在職場遭刁難的案件明顯增加，且大多都是公司以疫情衝擊、營運狀況不好為理由，對懷孕員工百般刁難，如口頭告誡不給請安胎假、產假等，或言語暗示若請了假恐怕就會直接資遣。

周于萱舉例，曾有一名任職旅館業的女性勞工來電求援，對方原本請安胎假到2月上旬，但因疫情爆發，雇主突然傳訊息告知只做到月底，雇主也要求該名女性勞工承諾回來上班期間都不得戴口罩，不願意配合就必須自請離職。

另一方面，也有公司傳出希望家中有三歲以下子女的員工能「主動」申請育嬰留職停薪，躲過疫情經營困境，留停期間公司毋須給付工資，員工至少可領取投保薪資六成的育嬰留停津貼，最長領六個月。

不過，勞保局統計，今年3月育嬰留停津貼初核人數8041件，跟去年同期8088件比，沒有明顯差異；至於今年2月份育嬰留停津貼初核7587件、去年2月僅5201件。勞保局官員說，去年2月歷經農曆春節假期，工作天數少，所以初核案件本來就會比較少。

勞動部官員說，勞工可考量自身需求申請育嬰留停津貼，但雇主須尊重勞工意願，不得強迫員工在疫情期間請育嬰假，若有勞工遇到此情況，可向地方勞工局申訴，但反過來看，如果勞工在這期間想請產假、陪產假、育嬰假等性別工作平等相關假別，雇主都不得拒絕，否則可能挨罰2萬到100萬元。