永侒礦場今闖環評 正反方數百人聚集環保署

永侒實業公司擬在宜蘭重要水源山頭大安埤山開採瓷土礦，恐衝擊當地水源，超過5萬人連署反對，今天進入環評專案小組第二次審查，支持開發與反對開發的居民各自動員上百人聚集環保署前，宜蘭立委陳歐珀也到現場表態反對開礦，希望爭取礦業法列為優先法案，完整透明修法。

永侒實業公司在員山鄉中華村當地擁有礦權，20年前曾採礦，由於礦權只到今年，前幾年開始規畫在大安埤山重新開礦，引發爭議，中華村長許正東日前更因支持採礦案遭居民提案罷免，若投票通過，許正東將成為宜蘭第一位遭罷免的村長。

大安埤山在國土計畫中規畫為國土保育區第一類，但國土計畫尚未公告實施，無法直接依法進入二階環評，今天專案小組審查後，可能認為有環境重大影響之虞，需要裁定進入二階環評。

護水源反開礦行動聯盟、中華及內城社區發展協會等反對開發團體表示，中華村民是宜蘭縣內少數無自來水可用的地方，且村內的粗坑溪水源被自來水取用之後，更面臨全村休廢耕的命運。業者宣稱開礦會帶來地方發展，提供26個工作機會，但員山鄉具有觀光、醫療長照產業潛力，一旦開礦，既有產業都會陪葬。

陳歐珀表示，宜蘭以觀光立縣，堅決反對破壞宜蘭好山好水的行為，永侒礦業勢必影響整個宜蘭平原一半人口水源，但宜蘭水源地保護是居民共同追求，絕對不容許永侒礦權展延，包括社區民眾、多數議員、縣長都不支持，也爭取礦業法列為優先法案處理，能夠完整、透明修法。

永侒實業公司說，十年前就開始規畫環評，希望將仍可採的舊礦場完成復育工作，並實踐原住民部落會議，也願意提出相當每期開發面積的土地做為生態補償，採礦對環境衝擊無法避免，但希望成為礦業楷模。

支持開發的80歲張姓農民說，20年前該地就有採礦，水質並沒有破壞，他還出示一張以前在當地喝水的照片，照明水源很安全，且永侒實業公司五六年來天天都提供便當給他們吃，非常照顧村民。