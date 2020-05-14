負擔不起漁工隔離檢疫費 船主在海上流浪不敢上岸

受到敦睦艦隊染疫影響，從5月1日起，加嚴遠洋漁船返台後的檢疫標準，不論在海上有沒有接觸與下船，返台後一律需要檢疫14天；近期正是遠洋漁船陸續返台的時候，光琉球、東港就有數十艘漁船返港進出，以一艘船漁工10人計算，每人住防疫旅館一人一室住14天，費用船東負擔，嚇得船東不敢靠港在海上流浪；希望能夠爭取原船檢疫，或者能紓困，今天下午漁業署與指揮中心將進一步討論漁船管理措施。

根據漁業署統計，我國遠洋漁船有1100艘，近期因為魚季結束，轉換捕撈其他魚種，推估有3000漁工會陸續返台再出港；配合防疫住隔離旅館，船主需要部份負擔。

船東太太陳淑蘭表示，她的船有一艘正巧趕在4月30日就進港，但5月1日臨時改了檢疫規定，都要檢疫14天，另外還在海上的三艘船根本不敢進港。一艘船上有11人，若一人一室住在防疫旅館，一天要2000至4000元不等，若以4000元一天計算，14天下來60多萬，「三艘船還有30多人要進港要怎麼辦？ 」除了原先就有船的貸款以外，防檢疫負擔超過預期，因此現在船在海上暫時先不進來；為了這事，數十艘漁船船東，以及在台灣的家人都愁白了頭，她幾乎難以入眠。

陳淑蘭表示，現在疫情當下消費薄弱魚價差，漁船出海都在虧錢，契約期間船東也是要給漁工薪水，她的船從過年後、2月就從台灣出發，到帛琉關島鄰近海域捕撈鬼頭刀，至今已經三個月半了，船上都朝夕相處這麼久，有問題早就出事了，她不解，為何軍艦出問題，卻是漁船在承擔？

她說，出海時間久，也沒去到其他國家，他國也都鎖國了，船上缺東西是常有的事情，缺米、缺零件，附近有漁船相互支援也是正常的，就算遇到漁船遞交白米、零件，怕碰撞兩船也不能靠太近，僅用長竿網遞送，這樣是否也被認為是漁船接觸？

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，確實都陸續接獲漁船反映，主要是船從台灣出去，又回到台灣的港口來，這季節都會陸續回來，官方認為，漁船跟漁民之間有契約關係，因此檢疫費用需要漁船支付。

蔡寶興說，現在疫情已經稍趨緩，漁民的檢疫措施卻更嚴格，是否能夠回到原來的規定，原船隔離就好了，也減輕漁船的負擔。