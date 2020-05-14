長期旅居海外、老時再回國領國保年金？衛福部擬修法

國民年金提供沒有勞保、農保、軍公教保的人老後的基本經濟保障，卻傳出有人長期旅居海外，年近65歲再回國少額繳保費後領取老年年金，長期遭詬病。有鑑於此，衛生福利部已邀集專家學者研商修法，擬明訂長期旅居海外者請領國保老年年金，須符合近三年每年在國內居住達半年以上，以避免類似不公平的情形。

衛福部國民年金監理委員會近日於會議中討論上述議題，有委員指，海外僑民可能彼此告知於年齡接近65歲時可回國加保國保，繳少額保費就可領取A式老年年金，身邊就有朋友反映海外居住30年多年的人仍可回國領年金，令人感到不可思議且不公平。這個議題有多名委員附議，盼衛福部重新考慮更細緻的作法。

衛福部社保司統計，63歲以後才設籍我國國籍且繳國保者，截至去年年底累計有7690人，其中滿65歲開始領取老年年金者共有5687人，占歷年老年年金請領者約千分之五。

衛福部社保司司長商東福表示，國民年金制度規畫設計之初已考量相關議題，當時顧及海外旅居者年老返台可能有許多樣態，或許有人真的為領老年年金而返國，也或許有人因照顧家人而到海外只是在此時間點回國。站在社會保險立場，國家同樣須考慮避免其落入老年貧窮。

不過，實務上出現不公平的質疑聲音。商東福舉例計算，老年年金的A式計算公式為月投保金額乘以國保年資乘以0.65%，總數再加計金額（此金額根據消費者物價指數調整，今年起為3772元）。假設有一名海外僑民64歲才回國，繳國保費用一年、總數約為1萬多元，那麼按照上述公式計算下來，他65歲起就能終生領取每月3891元。

有鑑於此，衛福部社保司已邀集專家學者研商修法，擬明訂長期旅居海外者符合請領國保老年年金的資格條件，即最近三年每年居住在國內183天，符合這項資格才能領取國保老年年金。仍待凝聚更高程度共識，將正式提出修法草案。