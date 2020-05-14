快訊

勞保年改沒下文 勞團：完全執政沒道理拖下去

預備振興 龔明鑫接國發會、黃天牧升金管會主委

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長期旅居海外、老時再回國領國保年金？衛福部擬修法

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
生福利部擬針對長期旅居海外者請領國保老年年金資格修法。示意圖與新聞內容無關。 圖／聯合報系資料照片
生福利部擬針對長期旅居海外者請領國保老年年金資格修法。示意圖與新聞內容無關。 圖／聯合報系資料照片

國民年金提供沒有勞保、農保、軍公教保的人老後的基本經濟保障，卻傳出有人長期旅居海外，年近65歲再回國少額繳保費後領取老年年金，長期遭詬病。有鑑於此，衛生福利部已邀集專家學者研商修法，擬明訂長期旅居海外者請領國保老年年金，須符合近三年每年在國內居住達半年以上，以避免類似不公平的情形。

衛福部國民年金監理委員會近日於會議中討論上述議題，有委員指，海外僑民可能彼此告知於年齡接近65歲時可回國加保國保，繳少額保費就可領取A式老年年金，身邊就有朋友反映海外居住30年多年的人仍可回國領年金，令人感到不可思議且不公平。這個議題有多名委員附議，盼衛福部重新考慮更細緻的作法。

衛福部社保司統計，63歲以後才設籍我國國籍且繳國保者，截至去年年底累計有7690人，其中滿65歲開始領取老年年金者共有5687人，占歷年老年年金請領者約千分之五。

衛福部社保司司長商東福表示，國民年金制度規畫設計之初已考量相關議題，當時顧及海外旅居者年老返台可能有許多樣態，或許有人真的為領老年年金而返國，也或許有人因照顧家人而到海外只是在此時間點回國。站在社會保險立場，國家同樣須考慮避免其落入老年貧窮。

不過，實務上出現不公平的質疑聲音。商東福舉例計算，老年年金的A式計算公式為月投保金額乘以國保年資乘以0.65%，總數再加計金額（此金額根據消費者物價指數調整，今年起為3772元）。假設有一名海外僑民64歲才回國，繳國保費用一年、總數約為1萬多元，那麼按照上述公式計算下來，他65歲起就能終生領取每月3891元。

有鑑於此，衛福部社保司已邀集專家學者研商修法，擬明訂長期旅居海外者符合請領國保老年年金的資格條件，即最近三年每年居住在國內183天，符合這項資格才能領取國保老年年金。仍待凝聚更高程度共識，將正式提出修法草案。

國保 衛福部 保費 國民年金

延伸閱讀

勞保基金瀕破產…猛刷信用卡 帳單丟下一代

你的福利！ 60歲還在工作也能月領勞退金

保費7月確定漲逾1成！疫情衝擊壽險責準利率提早降息

不再看天吃飯！農保法三讀 政府前五年最高補助七成五

相關新聞

訂防疫旅遊指引送指揮中心 林佳龍：5月底第一批出團

交通部長林佳龍今天下午到桃園尊爵大飯店，出席中華民國計程車駕駛員工會全國聯合會舉行的第二梯次計程車業服務提升課程，會中肯...

高中生戲水後棉條塞整天 醫師揭驚悚後果：曾害死一堆人

每個月來報到的生理期常讓女孩們覺得十分麻煩，腹痛、倦怠等不適症狀更讓女孩們恨不得早點和生理期說再見，而因天氣炎熱有的人傾向選用衛生棉條，肝膽腸胃科醫師張振榕在節目《醫師好辣》中分享，曾有女高中生和朋友戲水後，不慎...

好市多一肉乾被罵爆「連狗都不吃」 內行曝正確吃法

美式賣場好市多（Costco）販賣許多獨家美食，往往都吸引許多人前往購買，不過日前卻有網友分享一款「和牛肉乾」讓他直呼超難吃，口感死鹹又超硬，引來許多網友表示贊同，甚至有人曾把該肉乾拿給狗吃，結果連狗都不吃。不過也有網友透露正確的美味吃法。

好市多浮誇新品「整隻雞腿泡麵」 網讚：圖文相符耶！

美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出新商品，吸引不少消費者爭相搶購。近日有網友開箱這款「豪華泡麵」，該商品主打裡面有「整隻雞腿」，吃起來鮮嫩多汁且不柴，視覺上更是滿分，照片在網上曝光，引來網友驚呼「真的圖文有符」。

石門水庫今水位222m 他們下潛55m在167處檢修壓力大

石門水庫正值枯水期，水利署北水資源局除嚴格調控供水，少水大作戰，目前也是夏季防汛時節，趁水位下降到新低，颱風豪雨還沒來，...

頭皮癢用雞蛋洗頭會比較好嗎？權威皮膚科醫師這樣說

頭皮癢、頭皮長紅疹，用雞蛋洗髮會比較好嗎？開業皮膚科醫師趙昭明指出，選用適合的洗髮精及正確洗髮相當重要。洗髮精除了洗頭髮...

用「凡士林」還是無法去除鼻頭粉刺？因為少了一個步驟

夏天來臨，悶熱天氣會讓許多人的鼻頭粉刺都冒出來，為了煩人的草莓鼻，都紛紛爬文尋求擺脫方式。很多人都聽過使用「凡士林」能去...

台北捷運Go綁定票卡查搭乘次數 即日起只要輸入卡號

配合台北捷運實施常客優惠，手機App「台北捷運Go」近月也新增查電子票證搭乘次數與消費金額的功能，只要下載App綁定票卡...

驚！台灣去年吃掉「超過3萬座101高度」的Zespri奇異果

全球奇異果領導品牌Zespri今(14)日於台灣宣布品牌全面升級，提出品牌新識別、健康新主張「放肆享受你的健康」以及鮮明...

高血壓年輕化 醫師建議每人定期量血壓

40歲的業務陳先生經常需要應酬，飲食口味偏重，身材高壯自認身體健康，沒有健康檢查的習慣，日前因劇烈頭痛到台北慈濟醫院急診...

難怪妳越來越老！保養3大錯誤手勢 化妝水拍臉是大忌

許多人為了愛美，天天都會努力保養，也不惜金錢買昂貴的保養品來擦，即使選擇了適合自己的保養品，卻總是發現，雖然肌膚狀況不錯...

「四月桐五月雪」全台70條賞桐步道花正開

「四月桐五月雪」，每年此時最企盼，一個季節中，充滿了無限想像與美麗景色，歡迎出去透透氣，湊(邀)旅客有空來尞(玩)，相約到全台70條賞桐步道走走，規劃知性與趣味的賞花輕旅旅，也是一趟可以深呼吸的夏雪旅，猶如客家夢幻的白色盛會，感受綠林步道、客家歷史足跡與桐花之美，絕對有益身心健康。

熱門新聞

黃蜂颱風、梅雨鋒面接力影響 賈新興：周日至23日中南部高風險

獨／南台灣第一間！「拿坡里炸雞店」進駐高雄

藍心湄創立！19年「KiKi復興旗艦店」6月16日暫時停業

好市多浮誇新品「整隻雞腿泡麵」 網讚：圖文相符耶！

吳德榮：下周二今年最強梅雨到 各地注意劇烈天氣

黃蜂雲系又圓又對稱 鄭明典：代表颱風強度不會太弱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。