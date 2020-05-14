開心領到「稀有咖啡色」口罩 抽出一看…瞬間心碎

新冠肺炎持續延燒，口罩成了防疫必備品，隨著口罩供應量逐漸提升，口罩的廠牌及顏色也成為討論話題，讓領口罩就像開驚喜包增添樂趣。一名網友分享到超商領口罩，開心終於領到不是藍、綠色的特殊色口罩，結果一抽出來，瞬間讓他心碎哭泣。

一名網友在《爆廢公社》貼文寫道，依照慣例到超商領取預購的口罩，拿到手後從信封袋口向內看，是咖啡色！原PO開心表示「終於不是綠色或藍色了，心裡想可能是豹紋的～一定很蝦趴」，結果抽出一看，只有滾邊是咖啡色，口罩正面仍是藍色的，期待的心瞬間盪到谷底。

貼文引來網友熱議，許多人秀出同屬「滾邊口罩」系列照，有紫色、紅色、黑色…，不滿意的人覺得領到手時「瞬間烏鴉飛過」、「顏色配的好醜喔」、「有種被騙的感覺」、「跟牙籤放在牌上，讓人誤以為是一對A的概念」；但也有人持相反意見，認為「很潮啊」、「撞色也很蝦趴啊」、「期待滾蕾絲邊樣式出來」。