首波梅雨地表吸光南部不足解渴 寄望「首颱」解除旱象

今年首波梅雨鋒面帶來的雨量，不如預期，曾文、南化等水庫集水區合計降雨量才40毫米，兩座水庫進帳不多，約各多60萬立方公尺，僅多增加1天的民生用水量，南區水資源局表示，水利署從地面和空中均進行人工增雨，但水氣不足效果不大，高屏溪、旗山溪的川流量都提高一倍，抽取川流水挹注到南化水庫，「南水北送」區域調度台南和高雄的整體用水，目前首颱「 黃蜂」已形成，期待帶來豐沛雨水，但也要展開防汛了。

台南和高雄水情從7日進入黃燈，夜間減壓供水，曾文和烏山頭水庫合計蓄水量約為9千萬立方米；供應民生用水為主的南化水庫蓄水量剩1千多萬立方公尺；原本預期初梅能帶來雨量解渴，但曾文水庫集水區和南化水庫集水區合計累積降雨約40毫米，兩座水庫預估入流量各有60萬立方公尺左右。

南水局副局長鄒漢貴說，但好消息是高屏溪集水區的雨量下得較多，河川水位從原本6.3cms提高到15cms，約多了一倍，越域引水將川流水引入南化水庫，高雄也啟動支援台南民生供水，執行「南水北送」。

鄒漢貴說，梅雨鋒面來時，水利署也從地面和空中進行人工增雨，但並不是沒有效果，通常人工增雨是可多增加1成的雨量，可惜的初梅鋒面的水氣不足，導致降雨量不如預期，但最乾旱的時刻已經過去了，首颱「黃蜂」已經形成，期待帶來雨水紓解旱象，但也不敢輕忽，5月開始進入汛期，目前是「一手抗旱一手防汛」，民眾也要提高警覺。