黃蜂將減弱 彭啟明：下周可能進入典型梅雨

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，今年第一號颱風黃蜂，目前位置在台灣南南東方約1250公里的海面上，相當接近菲律賓中部的島嶼，目前持續往西前進，昨晚已經成長為中度颱風，由於未來太平洋高壓有略往東偏移的趨勢，也將讓未來一兩天，颱風路徑有北轉的分量。

他說，周六時的颱風中心可能就沿呂宋島北上，結構將會被破壞，會顯著減弱，不至於繼續成長，「成為大黃蜂」。周日將在台灣東南方海面通過，這時的強度可能會維持輕颱或是減弱為熱帶性低氣壓，離台灣陸地都還有段距離，對台灣直接影響不大。

彭啟明說，照目前的預估，未來的變數仍是黃蜂颱風和菲律賓陸地的交互作用，因為轉向的角度如果偏向呂宋島多，就如預期，如果只是沿著海岸北上，影響就少一些，雖然預測上對台灣的影響不大，但仍要關注這一兩天的發展動態。

下周的天氣，彭啟明說，目前在長江流域附近有鋒面系統逐步發展，北方仍有冷空氣醞釀往南推，預期在下周一二鋒面將會南移到台灣北部海面，下周二開始鋒面將逐步影響台灣連續好幾天。

他說，由於目前南亞印度洋附近上，整個環境場正在調整改變，除了有氣旋可能生成，更會啟動今年的西南季風，下周二三開始可能會配合上鋒面，提供暖濕的水氣，這就是典型梅雨鋒面的特徵，也就是下周二開始連續好幾天，台灣各地都會有顯著的雨勢，大氣也會很不穩定。

他說，梅雨鋒面是台灣很重要的降雨來源，尤其目前中南部的旱象很需要一場足夠的降雨補充，但解決旱象和淹水也不過是一線之隔，提醒要提高警覺。

而這幾天台灣各地是典型的夏季天氣，中午高溫西半部上看33-36度，靠山區仍有午後熱對流發展機會，尤其是中南部山區，仍要留意閃電雷擊。

彭啟明說，昨天有些境外的空氣汙染物移入，北部的空氣品質較差，今天仍會略差一些，尤其午後加上大氣光化反應，西半部在午後可能都略差，主要是臭氧及細懸浮微粒，戶外活動要留意即時的汙染濃度，適時減少劇烈活動。

中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，今明兩天有大太陽，風速微弱，因此會有天氣炎熱、空氣品質不理想的情況，尤其部分大陸沙塵可能飄到台灣北部上空。